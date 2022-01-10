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Помер американський стендап-комік і оповідач у Як я зустрів вашу маму – Боб Сагет

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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10 січня, 09:51
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Актора знайшли мертвим у готелі Ritz-Carlton у Орландо. Сагету було 65 років
Помер стендап-комік Боб Сагет
Помер стендап-комік Боб Сагет / Фото: instagram.com/bobsaget

Американський комік Боб Сагет, відомий своїми ролями у серіалах "Повний дім", "Як я зустрів вашу маму" та "Найсмішніші домашні відео Америки", помер минулої неділі у віці 65 років.

Повідомляється, що Сагет був знайдений мертвим у своєму готельному номері в готелі Ritz-Carlton в Орландо в неділю вдень після виступу в Джексонвілл, штат Флорида.

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Чоловік був ідентифікований як Роберт Сагет і оголошений померлим на місці події. Детективи не виявили жодних ознак боротьби чи наркотиків, – написали представники влади Флориди Twitter.

Хто такий Боб Сагет

Сагет був найбільш відомим своєю роллю Денні Таннера в сіткомі "Повний дім" у 80-х та 90-х роках. Серед інших його робіт – перезавантаження "Фуллер Хаус", "Як я зустрів вашу маму" і "Найсмішніші домашні відео Америки". Він також багато років виступав зі стендапами.

Боб Сагет та близнюки Олсен разом знімалися у серіалі "Повний дім"
Боб Сагет та близнюки Олсен разом знімалися у серіалі "Повний дім" / Фото: Imdb.com

Боб Сагет був екранним батьком Мері-Кейт та Ешлі Олсен – у серіалі "Повний дім" та фільмі "Миттєвості Нью-Йорка".

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Боб був найбільш люблячою, співчутливою і щедрою людиною. Ми глибоко засмучені тим, що його більше немає з нами, – висловилися про втрату близнята Олсен.

Раніше повідомлялося, що 17-річний син відомої співачки Шинейд О'Коннор наклав на себе руки.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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