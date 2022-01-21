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Помер творець мультсеріалу "Життя з Луї" Луї Андерсон

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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21 січня, 19:11
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Володара премії "Еммі" не стало у віці 68 років. Остані свої дні він провів у лікарні Лас-Вегаса, де проходив лікування
У віці 68 років помер комік, актор, телеведучий та володар "Еммі" Луї Андерсон.
У віці 68 років помер комік, актор, телеведучий та володар "Еммі" Луї Андерсон. / Фото: kino-teatr.ru

Луї Андерсон помер 21 січня. Наперодні його госпіталізували із вкрай агресивною формою раку, повідомляє Deadline.

Раніше представник коміка пояснював, що лікарі поставили Андерсону діагноз – дифузна великоклітинна В-клітинна лімфома – це серйозне захворювання, коли у крові та лімфатичній тканині з'являються заражені клітини, які формуються у внутрішні пухлини. Незважаючи на агресивність захворювання, при ранньому виявленні воно виліковне.

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Водночас виданя Page Six писало, що за час пандемії коронавірусу Андерсон схуд понад 18 кг. Для цього актор спеціально використовував метод інтервального голодування.

Як повідомляли, на початку пандемії комік важив 172 кг, а в березні 2020 року – 154. Та на цьому цьому Луї Андерсон не зупинився і згодом ваги показували 124 кг.

Луї Андерсон
Луї Андерсон / Фото: Getty Images

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Коротко про коміка

Луї Андерсон народився і виріс у Сент-Полі, штат Міннесота. Він був десятою дитиною в сім'ї з одинадцяти. У 1985 році одружився зі своєю шкільною подругою Джіні Харпер, проте через чотири тижні шлюб розпався.

Андерсон розпочав кар'єру в 1984 році як стендап-комік. Він знявся в багатьох комедійних серіалах і фільмах, зокрема "Поїздка в Америку", "Грейс у вогні", "Детектив Неш Бріджес", "Клініка", "Джоуї", "Баскетс".

На його рахунку три нагороди премії "Еммі". А американський телеканал Comedy Central вніс його ім'я до списку 100 найбільших акторів стендапу всіх часів.

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Скріншот YouTube

У 1995 році комік створив та випустив мультсеріал – "Життя з Луї". Сюжет проєкт був заснований на спогадах про дитинство Андерсона з братами та сестрами, з добродушною матір'ю та батьком із дещо грубуватим характером. Також у мультфільмі він описував своє важке дитинство, пов'язане з вагою, через що його цькували, та ділився, як він вирішив стати коміком. Три роки поспіль шоу було справжнім хітом, який транслювали на каналі Fox Kids.

Ви лише уявіть, кар'єра Андерсона тривала понад три десятиліття! Окрім зйомок, він написав кілька книг та до останніх днів продовжував гастролювати.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо про смерть Міта Лоуф. Рок-музикант та актор помер у віці 75 років.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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