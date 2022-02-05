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Помер Віктор Бутурлін, режисер серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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5 лютого, 15:42
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На "Ленфільмі" повідомили, що раптово помер Віктор Бутурлін, відомий режисер та сценарист
Не стало відомого режисера
Не стало відомого режисера / Фото: открытые источники, kinoshkola.org

У повідомленні "Ленфільму" йдеться, що помер Віктор Бутурлін. Його не стало на 76-му році життя.

Колеги Віктора Батурліна, його учні, педагоги Вищої школи режисерів та сценаристів, де він викладав, запам'ятали його енергійним та дотепним другом та талановитим художником. Кіностудія "Ленфільм" сумує разом із рідними та близькими,

- говориться в публікації.

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Віктор Бутурлін
Віктор Бутурлін / Фото: Ленфільм

У Бутурліна залишилися дружина та троє дочок.

Коротко про біографію Віктора Бутурліна

Віктор Бутурлін – російський кінорежисер, сценарист та художник. Він закінчив режисерський факультет Ленінградського державного інституту театру, музики та кінематографії, а потім майстерню Микити Михалкова. З 1981 року трудився на "Ленфільмі".

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Він працював над такими серіалами: "Екскурсант", "Садівник", "Час кохати", "Вулиці розбитих ліхтарів", "Вбивча сила", "Алька", "Жити спочатку" та іншими. Однією із останніх робіт майстра стала документальна стрічка "Одна на всіх".

Віктор Бутурлін раптово помер / фото – kp.ru

Також цього тижня попрощалися з Віктором Мережком.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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