У Москві прощаються з Віктором Мережком

Нагадаємо, 30 січня помер Віктор Мережко, знаменитий режисер, сценарист та актор. Йому було 84 роки. Причиною смерті стали наслідки коронавірусної інфекції. І сьогодні у Москві, у Центральному будинку кінематографістів, відбулося прощання із покійним.
Попрощатися з артистом прийшли його рідні : син Іван, дочка Марія, а також численні друзі та колеги.
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Серед них Борис Галкін, Людмила Зайцева, Євген Герасимов, Костянтин Затулін, Нікас Сафронов та багато інших.
Відомо, що Віктора Мережка буде поховано на Троєкурівському цвинтарі поруч із дружиною Тамарою Захаровою, якої не стало 24 роки тому.
Нагадаємо, Віктор Мережко написав сценарії для 50 фільмів та серіалів, а також 12 мультсеріалів. Серед них "Рідня", "Польоти уві сні та наяву", "Самотня жінка бажає познайомитися", "Пригоди пінгвіненка Лоло" та "Царівна-жаба".
Співчуваємо...
Також цього тижня помер Ісаак Бардавід.