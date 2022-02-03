У Москві прощаються з Віктором Мережком

Рідні люди, колеги, друзі та шанувальники таланту прощаються з режисером Віктором Мережком. Непрості подробиці та фото вже у нашому матеріалі.

Відбулося прощання з артистом / Фото: ТАСС, pixabay.com

Нагадаємо, 30 січня помер Віктор Мережко, знаменитий режисер, сценарист та актор. Йому було 84 роки. Причиною смерті стали наслідки коронавірусної інфекції. І сьогодні у Москві, у Центральному будинку кінематографістів, відбулося прощання із покійним.

Прощання з Віктором Мережко / Фото: vokrug.tv/

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Попрощатися з артистом прийшли його рідні : син Іван, дочка Марія, а також численні друзі та колеги.

Родина Мережко / Фото: vokrug.tv/

Серед них Борис Галкін, Людмила Зайцева, Євген Герасимов, Костянтин Затулін, Нікас Сафронов та багато інших.

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Похорони Мережко / Фото: rbc.ru

Відомо, що Віктора Мережка буде поховано на Троєкурівському цвинтарі поруч із дружиною Тамарою Захаровою, якої не стало 24 роки тому.

Прощання з Мережко / Фото: rbc.ru

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Нагадаємо, Віктор Мережко написав сценарії для 50 фільмів та серіалів, а також 12 мультсеріалів. Серед них "Рідня", "Польоти уві сні та наяву", "Самотня жінка бажає познайомитися", "Пригоди пінгвіненка Лоло" та "Царівна-жаба".

Співчуваємо...

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