В Ізраїлі відмовилися від концертів Нурлана Сабурова із ЧБД, якого освистали через Україну

"Пригоди" стендап-коміка з Казахстану, який підтримує російську агресію, продовжуються

Коміка Нурлана Сабурова скасовують в Ізраїлі / Фото: youtube.com

Під час своїх концертів у США Сабуров спочатку не реагував на питання щодо війни в Україні. Потім йому все ж таки довелося відбиватися від "незручної" теми.

Незабаром він дозволив собі пожартувати про постраждалих через російську агресію – коли до нього на сцену вийшла дівчина у закривавленій сукні.

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Небайдужі українці здобули скасування шоу Нурлана в Чикаго, а тепер його не хочуть бачити в Ізраїлі. Найближчих концертів коміка з "ЧБД" у чотирьох ізраїльських містах не відбудуться.

Після скандалу у США частина публіки виступила проти гастролей Нурлана в Ізраїлі. З іншого боку, на концерти купили квитки близько двох тисяч російськомовних ізраїльтян. Ми не можемо бездіяльно спостерігати, як назріває конфлікт, спричинений приїздом коміка. Ми не можемо допустити насильства і щоб хтось постраждав на заході, характер якого мав на увазі виключно розважальний, – кажуть організатори концертів.

Концерти Нурлана Сабурова в Ізраїлі скасували / Скріншот

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Нурлан Сабуров цієї ситуації не коментує. Втім, у соцмережах він давно не активний і взагалі уникає публічних висловлювань поза власними шоу.

Раніше український продюсер та репер Потап закликав не реагувати на "жарти" Сабурова, опублікувавши відеозвернення.

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