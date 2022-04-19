Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua

Леся і корабель

Дантес - ворог РФ

Концерт ONUKA

Кері і песик

Поцілунки Лопес

Звернення Рішара
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

В Ізраїлі відмовилися від концертів Нурлана Сабурова із ЧБД, якого освистали через Україну

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 квітня, 21:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
"Пригоди" стендап-коміка з Казахстану, який підтримує російську агресію, продовжуються
Коміка Нурлана Сабурова скасовують в Ізраїлі
Коміка Нурлана Сабурова скасовують в Ізраїлі / Фото: youtube.com

Під час своїх концертів у США Сабуров спочатку не реагував на питання щодо війни в Україні. Потім йому все ж таки довелося відбиватися від "незручної" теми.

Незабаром він дозволив собі пожартувати про постраждалих через російську агресію – коли до нього на сцену вийшла дівчина у закривавленій сукні.

Реклама

Реклама

Небайдужі українці здобули скасування шоу Нурлана в Чикаго, а тепер його не хочуть бачити в Ізраїлі. Найближчих концертів коміка з "ЧБД" у чотирьох ізраїльських містах не відбудуться.

Після скандалу у США частина публіки виступила проти гастролей Нурлана в Ізраїлі. З іншого боку, на концерти купили квитки близько двох тисяч російськомовних ізраїльтян. Ми не можемо бездіяльно спостерігати, як назріває конфлікт, спричинений приїздом коміка. Ми не можемо допустити насильства і щоб хтось постраждав на заході, характер якого мав на увазі виключно розважальний, – кажуть організатори концертів.

Концерти Нурлана Сабурова в Ізраїлі скасували / Скріншот

Реклама

Нурлан Сабуров цієї ситуації не коментує. Втім, у соцмережах він давно не активний і взагалі уникає публічних висловлювань поза власними шоу.

Раніше український продюсер та репер Потап закликав не реагувати на "жарти" Сабурова, опублікувавши відеозвернення.

Нагадуємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Помешкання зірок
Зірки, чиї будинки повністю або частково зруйновані окупантами
1
Євген Синельников Євген Синельников
2
Валерій Харчишин Валерій Харчишин
3
Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк
4
Вікторія Сміюха Вікторія Сміюха
5
Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова
6
Юрій Фальоса Юрій Фальоса
Українки в Голівуді
Зарубіжні актриси українського походження
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти