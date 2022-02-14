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Ведучу Дома-2 Ксенію Бородіну захейтили за фото на танку та у військовій формі. Вона не стала мовчати

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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14 лютого, 15:01
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Ведучою "Дома-2" Ксенії Бородіної довелося коментувати нову публікацію
/ Фото: Instagram

Одна необдумана фотосесія спровокувала скандал на сторінці Ксенії Бородіної в Instagram. Беззмінна телеведуча "Дома-2" розповіла, що у вихідні вперше в житті покаталася на танку. Звичайно, вона опублікувала кілька нових фото.

Управляла танком – це непередавані відчуття. Дуже незвичайний, але цікавий день. А ще я сиділа в окопі, а наді мною проїжджав танк. Сказати, що мені було страшно, це нічого не сказати

Ксенія Бородіна
Ксенія Бородіна / Фото: Instagram

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Підписники не оцінили нові фото телеведучої. Її розкритикувала за знімки, на яких вона у танку у військовій формі. Багато хто зазначив, що в той час, як з'являються повідомлення про можливе вторгнення Росії в Україну , такий контент недоречний.

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот:Instagram
Скріншот: Instagram
Instagram

Ксенія Бородіна не стала ігнорувати негативні коментарі. Телеведуча в InstaStories почала виправдовуватися за знімки. Бородіна не зрозуміла, чому після опублікованих фото у танку та військовій формі її звинувачують у пропаганді війни.

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Бородіна заявила, що вона за мир, а люди у коментарях самі провокують розмови про війну.

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Скріншот: Instagram

Раніше Сніжана Єгорова оскандалилася новою одіозною політичною заявою.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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