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Волочкова після розставання з черговим коханцем згадала про доньку, але нарвалася на критику

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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3 лютого, 09:07
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Анастасія Волочкова опублікувала фото із донькою
Анастасія Волочкова опублікувала фото із донькою / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасія Волочкова вже випускала один альбом, який багато хто не оцінив. Але балерині не звикати до критики. Цього разу Волочкова вирішила переспівати дитячі пісні.

Вийшов мій музичний альбом дитячих пісень "Дорогою добра". До нього увійшли пісні, записані мною, моєю донечкою Аріадною та дитячим музичним театром "Домисолька", – написала балерина в Instagram

/ Фото: instagram.com/volochkova_art

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Публікацію вона супроводжувала спільним архівним знімком із дочкою. Багато підписників розкритикували балерину. Хтось здивувався старому знімку, хтось нагадав, що дочці соромно за поведінку матері, і вона видалила сторінку в соцмережах і переїхала жити до батька.

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Варто зазначити, що Анастасія Волочкова тему стосунків з дочкою не любить обговорювати.

Де зараз донька Анастасії Волочкової

Єдина дочка балерини Анастасії Волочкової народилася у шлюбі з бізнесменом Ігорем Вдовіним. До 13 років Аріадна жила з мамою, а потім переїхала до батька та його нової дружини. Як пояснювала Анастасія Волочкова, дочці зручніше від батька діставатися до школи та гуртків.

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Анастасія Волочкова з колишнім чоловіком та донькою
Анастасія Волочкова з колишнім чоловіком та донькою / Фото: Instagram

З чуток, у балерини складні стосунки з 16-річною Аріадною і донька не в захваті від постійних витівок мами.

У себе в Instagram Волочкова майже не публікує фото з єдиною донькою. Аріадна якийсь час вела соцмережі, але потім видалила свій акаунт.

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Дочка Волочкової займається спортом та захоплюється творчістю. Зокрема Аріадна пише вірші. У липні 2021 року дівчина розповідала, що хоче випустити свою збірку поезій.

Дочка Анастасії Волочкової з мачухою
Дочка Анастасії Волочкової з мачухою / Фото: Instagram

Раніше ми згадували гучні скандали, в які потрапляла відома балерина.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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