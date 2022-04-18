Зустріч друзів: у Мережі з'явилося фото Пугачової та Макаревича в Ізраїлі

15 квітня Алла Пугачова відзначала день народження. У Мережі з'явилося фото зі свята

На дні народження Алли Пугачової був присутній Андрій Макаревич / Фото: Инстаграм

Алла Пугачова святкувала день народження в Ізраїлі, куди наприкінці лютого вони переїхали разом із Максимом Галкіним та дітьми. Гуморист цього року не публікував жодних фото та відео з нагоди свята. Однак на одному з фан-акаунтів з'явилося фото із святкування дня народження Алли Пугачової в Ізраїлі.

Співачка відзначила 73-річчя у компанії друзів, серед яких був Андрій Макаревич.

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Алла Пугачова та Андрій Макаревич в Ізраїлі / Фото: Инстаграм

Нагадаємо, Андрій Макаревич нещодавно заступився за Пугачову та Галкіна , яких критикує з переїзду до Ізраїлю Лідер "Машини часу" активно підтримує Україну. Макаревич неодноразово намагався пояснити росіянам , які сліпо вірять пропагандистам, що в Україні війна

До слова, Алла Пугачова досі мовчить про війну в Україні. У той же час Максим Галкін одним із перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Після цього концерти гумориста стали забороняти в Росії, також хочуть його позбавити державних звань і нагород.

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Сам Галкін не має наміру відмовлятися від своїх слів на підтримку України . На критику передплатників він відповідає, що має право на свою думку, навіть якщо вона не подобається державі.