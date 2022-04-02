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Заповітний сон, що став дійсністю у жахливий час: Таню Муіньо зняла кліп для Гаррі Стайлса

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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2 квітня, 16:44
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Знаменита на весь світ українка Таню Муіньо зняла нове відео для Гаррі Стайлса As it was, який уже рве YouTube
Українка Таню Муіньо зняла кліп для Гаррі Стайлса
Українка Таню Муіньо зняла кліп для Гаррі Стайлса / Фото: instagram.com/tanumuino

Сьогодні ми публікували повний список Греммі-2022, і у цьому списку є робота українки. Знаменита режисерка зі світовим ім'ям Таню Муіньо знову на сторінках таблоїдів у зв'язку з тим, що вона зняла музичне відео As it was As it was для Гаррі Стайлса.

Український режисер, яка знімала найкращі кліпи Монатика, працювала із ТОПовими західними зірками. Серед них: The Weeknd, Кеті Перрі, Lil Nas X, Lizzo, Foals, Post Malone, Yungblud та інші. Тепер у її творчому доробку ще й робота з популярним артистом Гаррі Стайлсом.

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Гаррі Стайлс As it was

На своїй сторінці в інстаграм Таню Муіньо зізналася, що її заповітна мрія попрацювати з артистом відбулася в найпростіший для Батьківщини момент.

кадри з кліпу As it was

Це музичне відео дуже багато важить для мене! Це найзаповітніший сон, який став дійсністю в такий жахливий час. Гаррі Стайлс — ти найдивовижніша, найталановитіша, наймиліша і найвеселіша людина, з якою я коли-небудь працювала. Тобі не було нічого неможливого. З тобою було дуже приємно працювати. Твоя музика мене так надихнула, не можу дочекатися 20 травня,

- написала вона у своєму пості в Instagram.

кадри з нового кліпу Таню Муіньо

Із задоволенням пропонуємо вам оцінити новинку:

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Дивитися онлайн вигляді Гаррі Стайлс As it was

Нагадаємо, вже 4 квітня у Лос-Анджелесі відбудеться премія Греммі. Кліп Montero (Call Me By Your Name) Lil Nas X номінований на "Греммі" у номінації "Найкраще музичне відео". Ролик знімала Таню Муіньо. Кліп раніше також отримав нагороди MTV VMA, MTV EMA, American Music Awards, а сама Таню Муіньо отримала нагороду "Найкращий режисер" на UK Music Video Awards 2021 у Лондоні, ставши першою жінкою-режисером, яка перемогла у цій номінації.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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