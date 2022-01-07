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Зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз згадала курйоз: вирвала букет із рук принцеси Діани

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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7 січня, 11:03
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Актриса згадала кумедні інциденти з дитинства, які трапилися з нею та представниками британської монархії. Маленька Коллінз вдарила принца Чарльза і відібрала букет у Діани
Лілі Коллінз забрала букет у принцеси Діани
Лілі Коллінз забрала букет у принцеси Діани / Фото: instagram.com/lilyjcollins

Популярна актриса та модель вже давно не мала. Зараз Лілі Коллінз уже встигла вийти заміж , але досі не забула кумедний випадок із дитинства.

Коллінз стала учасницею вечірнього шоу Джеймса Кордена, де поділилася з глядачами кумедними курйозами з дитинства.

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Разом із батьками Лілі часто відвідувала заходи королівської сім'ї. річ у тім, що батько майбутньої актриси, музикант Філ Коллінз, співпрацював з благодійним фондом принца Чарльза і був частим гостем на подібних зустрічах.

Лілі Коллінз вирвала букет із рук Діани Спенсер

Лілі зізналася, що одного разу на одному з прийомів вона повинна була вручити букет принцесі, але в останній момент дівчинка передумала.

Дивний момент встигли зняти фотографи.

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Мені розповідали, що це сталося. Це моя мама, мій тато і я, і це на заході Prince's Trust, і я дарую квіти Діани. Тієї миті, коли вона взяла їх, я спробувала вихопити квіти у неї з рук, – згадує Коллінз.

Акторка стукнула принца Чарльза

Ще один кумедний інцидент стався у Коллінз та принца Чарльза. Схоже, в дитинстві малечі Лілі не подобалося грати з членами королівської сім'ї, вона вирішила жбурнути в спадкоємця династії іграшкою.

Я грала з принцом Чарльзом якимись іграшками. І я кинула в нього одну з них, здається, це був іграшковий телефон, просто на думку, – поділилася Коллінз.

Приміряти королівський образ Лілі Коллінз та її колега з серіалу "Емілі в Парижі" Ешлі Парк змогли у новій шикарній фотосесії .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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