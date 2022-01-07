Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз вспомнила курьез: вырвала букет из рук принцессы Дианы

Актриса вспомнила забавные инциденты из детства, которые случились с ней и представителями британской монархии. Маленькая Коллинз ударила принца Чарльза и отобрала букет у Дианы

Лили Коллинз забрала букет у принцессы Дианы / Фото: instagram.com/lilyjcollins

Популярная актриса и модель уже давно не малышка. Сейчас Лили Коллинз уже успела выйти замуж, но до сих пор не забыла забавный случай из детства.

Коллинз стала участницей вечернего шоу Джеймса Кордена, где поделилась со зрителями забавными курьезами из детства.

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Вместе со своими родителями Лили часто посещала мероприятия королевской семьи. Все дело в том, что отец будущей актрисы, музыкант Фил Коллинз, сотрудничал с благотворительным фондом принца Чарльза и был частым гостем на подобных встречах.

Лили Коллинз вырвала букет из рук Дианы Спенсер

Лили призналась, что однажды на одном из приемов она должна была вручить букет принцессе, но в последний момент девочка передумала.

Забавный момент успели заснять фотографы.

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Мне рассказывали о том, что это произошло. Это моя мама, мой папа и я, и это на западе Prince's Trust, и я дарю Диане цветы. В ту секунду, когда она взяла их, я попыталась выхватить цветы у нее из рук, – вспоминает Коллинз.

Актриса стукнула принца Чарльза

Еще один забавный инцидент произошел у Коллинз и принца Чарльза. Похоже, в детстве малышке Лили не нравилось играть с членами королевской семьи она решила швырнуть в наследника династии игрушкой.

Я играла с принцем Чарльзом какими-то игрушками. И я бросила в него одну из них, кажется, это был игрушечный телефон, прямо в голову, – поделилась Коллинз.

Примерить королевский образ Лили Коллинз и ее коллега по сериалу "Эмили в Париже" Эшли Парк смогли в новой шикарной фотосессии.