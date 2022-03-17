Зірка Термінатора Роберт Патрік показав, як російський танк знищують у Маріуполі

Американський актор Роберт Патрік репостнув у сторіс відео Азова, на якому видно, як військові розбивають танк окупантів у центрі Маріуполя.
Нагадаємо, місто перебуває у критичній ситуації, ворог щодня скидає на мирне населення авіабомби.
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А ось і те саме відео, якщо ви ще його не дивилися:
Нагадаємо, що Роберт Патрік у 2018 році приїжджав до України – він знімався в історичній стрічці режисера Ахтема Сеїтаблаєва "Захар Беркут". Патрік виконав головну роль.
.Актор розповідав, що йому дуже подобаються Карпати та українська їжа, публікував світлину із Синевиру.
Нещодавно Арнольд Шварценеггер записав 9-хвилинне відео, в якому озвучив усі жахіття, які зараз творяться в Україні з вини росіян і попросив їх закінчити це божевілля.
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