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Зірка "Венома" та "Горбатої гори" Мішель Вільямс чекає на третю дитину

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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11 травня, 16:12
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Голлівудська акторка Мішель Вільямс повідомила шанувальникам радісну звістку – 41-річна зірка знову стане мамою
Мішель Вільямс вагітна
Мішель Вільямс вагітна / Фото: Variety

У сім'ї 41-річної голлівудської актриси Мішель Вільямс та її 44-річного чоловіка Томаса Кейла очікується поповнення. Зірка фільмів "Горбата гора" та "Веном" поділилася радісними новинами з виданням Variety.

Для пари це буде друга спільна дитина. Загальний син подружжя, хлопчик на ім'я Харт народився 2020 року. Номінантка на "Оскар" також має доньку від першого шлюбу з покійним актором Хітом Леджером, 16-річну Матільду Роуз Леджер. .

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Це неймовірно радісно. З роками ти запитуєш, чи зможеш знову народити. Приємно усвідомлювати, що те, чого ви хочете найбільше у світі, виявляється можливим ще раз. Це удача для мене та моєї родини, – поділилася актриса.

Мішель Вільямс чекає на третю дитину
Мішель Вільямс чекає на третю дитину / Фото: Variety

Як зізнається Мішель, вагітність вплинула на її кар'єру та громадську діяльність, але у позитивному плані – зараз зірка Голлівуду активно зайнялася питаннями репродуктивних свобод та ґендерної рівності в оплаті праці. Також незабаром на шанувальників чекає кілька кінопрем'єр за участю Вільямс.

Ніщо так не змушує вас прагнути кращого світу, як виховання чудової дитини, – розповіла Вільямс.

Раніше про свою вагітність повідомила українська співачка та актриса Віра Кекелія .

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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