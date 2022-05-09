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Віра Кекелія з кругленьким животиком повідомила радісну новину

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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9 травня, 09:10
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Українська співачка та актриса Віра Кекелія та її чоловік, музикант Роман Дуда, чекаючи поповнення – у пари буде друга дитина
Віра Кекелія знову стане мамою
Віра Кекелія знову стане мамою / Фото: instagram.com/kekeliavera

В одні з найзворушливіших свят у році, День матері, українські зірки вітали своїх найрідніших, мам. А ось співачка Віра Кекелія повідомила радісну звістку, що й сама незабаром знову відчує принади материнства.

На своїй станиці в Instagram 36-річна співачка повідомила шанувальникам, що вона та її чоловік, музикант Роман Дуда, чекають на другу дитину.

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В цей непростий час, Всесвіт нам подарував прекрасну можливість – вдруге стати батьками! Мені дуже важко добирати слова, адже в моєму сердці зараз панує і любов і сум одночасно. Авжеж, життя продовжується і як би не було важко прийняти цю жахливу реальність, жінки народжують і радіють цій миті. Адже нічого прекраснішого, ніж нове життя, немає у цілому світі!, – написала Кекелія.

Кекелія показала ніжні фотографії з чоловіком і сином Іваном, на яких вже добре помітний кругленький животик виконавиці.

Нагадаємо, Віра Кекелія та Роман Дуда познайомилися під час вокального проекту "Голос країни" у 2016 році. Через чотири роки після знайомства, у 2020 році, у пари народився первісток – син Іван.

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Раніше іспанський співак Енріке Іглесіас та його дружина Ганна Курнікова поділилися рідкісними кадрами з дітьми.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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