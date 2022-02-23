Церемония Оскар-2022 пройдет без восьми номинаций в эфире: кого исключили?

В этом году церемония награждения Оскар не перестает удивлять кинофанов. Теперь во время прямой трансляции покажут на восемь номинаций меньше

В прямом эфире "Оскара" не будут награждать 8 номинаций / Фото: Getty Images

Киноакадемия решила не останавливаться на одном нововведении. Так, организаторы решили добавить номинацию зрительских симпатий, а вот другие восемь уберут из прямой трансляции.

Теперь вместо 23 номинаций в эфире покажут всего 15. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

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Из общей церемонии награждения будут исключены следующие категории наград:

"Лучший короткометражный документальный фильм"

"Лучший монтаж"

"Лучший грим"

"Лучший саундтрек"

"Лучшая работа художника-постановщика"

"Лучший короткометражный анимационный фильм"

Лучший короткометражный фильм"

"Лучший звук"

Лауреаты этих номинаций получат свои награды за час до основной церемонии в театре Dolby. Зрители также узнают имена победителей в прямом эфире главного награждения.

Такое решение было принято для того, что сократить время записи прямого эфира и ускорить процесс награждения.

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В киноакадемии долго сомневались насчет принятия такого решения, однако сочли, что зрители поймут и примут нововведение. Тем более, большинство из них, по мнению оргкомитета, больше ждут основных номинаций "Оскара", таких как "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и так далее.