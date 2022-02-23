Церемония Оскар-2022 пройдет без восьми номинаций в эфире: кого исключили?

Киноакадемия решила не останавливаться на одном нововведении. Так, организаторы решили добавить номинацию зрительских симпатий, а вот другие восемь уберут из прямой трансляции.
Теперь вместо 23 номинаций в эфире покажут всего 15. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.
Из общей церемонии награждения будут исключены следующие категории наград:
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- "Лучший короткометражный документальный фильм"
- "Лучший монтаж"
- "Лучший грим"
- "Лучший саундтрек"
- "Лучшая работа художника-постановщика"
- "Лучший короткометражный анимационный фильм"
- Лучший короткометражный фильм"
- "Лучший звук"
Лауреаты этих номинаций получат свои награды за час до основной церемонии в театре Dolby. Зрители также узнают имена победителей в прямом эфире главного награждения.
Такое решение было принято для того, что сократить время записи прямого эфира и ускорить процесс награждения.
В киноакадемии долго сомневались насчет принятия такого решения, однако сочли, что зрители поймут и примут нововведение. Тем более, большинство из них, по мнению оргкомитета, больше ждут основных номинаций "Оскара", таких как "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и так далее.