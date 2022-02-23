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СЬОГОДНІ Зірки Фестивалі Оскар 2022

Церемонія Оскар-2022 пройде без восьми номінацій у ефірі: кого виключили?

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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23 лютого, 14:52
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Цього року церемонія нагородження Оскар не перестає дивувати кінофанів. Тепер під час прямої трансляції покажуть на вісім номінацій менше
У прямому ефірі "Оскара" не нагороджуватимуть 8 номінацій
У прямому ефірі "Оскара" не нагороджуватимуть 8 номінацій / Фото: Getty Images

Кіноакадемія вирішила не зупинятись на одному нововведенні. Так, організатори вирішили додати номінацію глядацьких симпатій , а ось інші вісім приберуть із прямої трансляції.

Тепер замість 23 номінацій в ефірі покажуть лише 15. Про це повідомило видання. The Hollywood Reporter .

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Із загальної церемонії нагородження будуть виключені такі категорії нагород:

  • "Найкращий короткометражний документальний фільм"
  • "Найкращий монтаж"
  • "Найкращий грим"
  • "Найкращий саундтрек"
  • "Найкраща робота художника-постановника"
  • "Найкращий короткометражний анімаційний фільм"
  • Найкращий короткометражний фільм"
  • "Найкращий звук"

Лауреати цих номінацій отримають свої нагороди за годину до основної церемонії у театрі Dolby. Глядачі також дізнаються про імена переможців у прямому ефірі головного нагородження.

Таке рішення було ухвалено для того, що скоротити час запису прямого ефіру та прискорити процес нагородження.

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У кіноакадемії довго сумнівалися щодо ухвалення такого рішення, проте вважали, що глядачі зрозуміють та ухвалять нововведення. Тим більше, більшість із них, на думку оргкомітету, більше чекають на основні номінації "Оскара", таких як "Найкращий фільм", "Найкращий режисер" і так далі.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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