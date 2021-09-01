Бандиты охотятся за секретными документами автопрома

Один из лучших фильмов об ограблениях последних лет – нуарный триллер режиссера Стивена Содерберга "Без резких движений", вышедший на платформе HBO Max в июле, уже доступен к просмотру на OLL.TV

Кадр из фильма "Без резких движений" / Фото: themoviedb.org

В фильме "Без резких движений" задействован блестящий актерский состав с участием Дона Чидла, Бенисио Дель Торо, Брендана Фрейзера, Дэвида Харбора и Мэтта Деймона. Многоуровневая история, визуальный ряд винтажных 50-х, диалоги, перестрелки – все это делает этот фильм отличным образчиком своего жанра.

Сюжет

Реклама

Штат Мичиган в США, Детройт 50-х. Троих мелких гангстеров нанимают для легкой работы – ворваться в дом бухгалтера крупной автомобильной корпорации и "понянчить" его семью пока тот не выкрадет важные секретные документы у своего босса. Бандитов тут же подставляют – оказывается, что они только часть большой игры, в которой замешана мафия, полиция и конкуренты по автомобильному бизнесу. Начинается большая и непредсказуемая заваруха – на кону жизни и очень большие деньги.

Кадр из фильма Стивена Содерберга "Без резких движений" (2021" / Фото: themoviedb.org

Смотрите фильм "Без резких движений" на OLL.TV:

Узнайте другие новости о кино и сериалах: