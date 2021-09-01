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Бандити полюють за секретними документами автопрому

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
1 вересня, 15:29
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Один з найкращих фільмів про пограбування останніх років – нуарний трилер режисера Стівена Содерберга "Без різких рухів", що вийшов на платформі HBO Max в липні, вже доступний для перегляду на OLL.TV
Кадр з фільму "Без різких рухів"
Кадр з фільму "Без різких рухів" / Фото: themoviedb.org

У фільмі "Без різких рухів" залучений блискучий акторський склад за участю Дона Чідла, Бенісіо Дель Торо, Брендана Фрейзера, Девіда Харбора і Метта Деймона. Багаторівнева історія, візуальний ряд вінтажних 50-х, діалоги, перестрілки – усе це робить цей фільм відмінним зразком свого жанру.

Сюжет

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Штат Мічіган в США, Детройт 50-х. Трьох дрібних гангстерів наймають для легкої роботи – увірватися в будинок бухгалтера великої автомобільної корпорації та "побавити" його сім'ю поки той не викраде важливі секретні документи у свого боса. Бандитів у ту ж мить же підставляють – виявляється, що вони тільки частина великої гри, в якій замішана мафія, поліція і конкуренти з автомобільного бізнесу. Починається велика і непередбачувана колотнеча – на кону життя і дуже великі гроші.

Кадр з фільму Стівена Содерберга "Без різких рухів" (2021 "
Кадр з фільму Стівена Содерберга "Без різких рухів" (2021 " / Фото: themoviedb.org

Дивіться фільм "Без різких рухів" на OLL.TV:

"Без різких рухів"
дивiться на olltv
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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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