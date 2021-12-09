Где Лилия Ребрик будет смотреть премьеру сериала "И просто так"

Премьера сиквела легендарного сериала "Секс в большом городе" в Украине состоится в Амедиатеке на OLL.TV. В новых сериях зрители увидят почти всех любимых героинь

Где в Украине легально можно будет посмотреть продолжение "Секса в большом городе" / Фото: Getty Images, пресс-служба

Украинцы увидят продолжение телехита "Секс в большом городе" одновременно со всем миром – с 10 декабря премьера сериала "And Just Like That…" ("И просто так…") выходит в Амедиатеке на OLL.TV.

Как признаются наши звезды – сериал "Секс в большом городе" навечно заразил их любовью к брендовой обуви, для кого-то стал энциклопедией взрослой жизни, а кого-то впечатлил оргазмами крупным планом.

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Лилия Ребрик, ведущая программы "Ранок з Україною" (канал "Украина")

Я хорошо помню начало 2000-х, когда этот сериал был очень популярен в Украине. Помню, как восхищалась впечатляющей коллекцией обуви главной героини, как она легко прогуливалась в туфлях на высоченных каблуках по Нью-Йорку, как радовала себя новой парой в честь какого-то события, хотя не особо могла себе это позволить. Думаю, у каждой девушки, независимо от того, живет она в шумном мегаполисе или в каком-то небольшом городке, были похожие ситуации, когда хотелось побаловать себя дорогой покупкой. Конечно, с тех пор многое изменилось, и в моем гардеробе есть не одна пара брендовых туфель, но все равно, когда вижу на ком-то узнаваемую модель Маноло Бланик, невольно вспоминаю Кэрри с ее любовью к этой обуви.

Лилия Ребрик восхищалась коллекцией обуви Кэрри Брэдшоу / Фото: пресс-служба

Ольга Сумская, актриса

Не могу сказать, что я большая поклонница сериала "Секс в большом городе", но некоторые серии смотрела на пике популярности. Тогда это было событием для мира кино. Слишком откровенные сцены, раскрепощенность героинь, яркие наряды, взрыв эмоций и оргазмы крупным планом… Безусловно, для многих женщин этот сериал стал ориентиром и в некоторой степени инструкцией поведения в личной жизни. Но не для меня в те годы… Разве что туфли Маноло Бланик, которых у главной героини Сары Паркер сотни, я все-таки купила и некоторые фасоны платьев скопировала…

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Ольга Сумская иногда копировала стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: пресс-служба

А вот сейчас, когда я уже сама дважды бабушка, мне будет интересно, как режиссёр адаптировал взрослых женщин в формат "Секс и город" сегодняшнего дня. Буду смотреть, конечно! Надо сказать, у нас ведь откровенные, интимные сцены как не умели снимать, так и не научились. Ну, может быть "красивенько" поцелуи и тела в расфокусе и рапиде. Это ведь мастерство – снять ТАКИЕ сцены на грани, так сказать, чтобы не красиво, но вкусно и оправдано по сценарию. Сексуальность женщины с возрастом обретает новые горизонты, я уверена, что новый сезон подарит поклонникам море впечатлений!

Анна Панова, ведущая новостей "Сегодня" (канал "Украина")

Для меня "Секс в большом городе" стал настоящей энциклопедией взрослой жизни. На момент выхода сериала я была еще совсем юной, так что с интересом наблюдала за романтическими и карьерными успехами героинь. Училась на их ошибках, можно сказать. Например, требовать от мужчины поскорей признаться в любви, как это сделала Керри, я бы ни за что не стала. "Секс в большом городе" изменил представление о роли женщин в обществе, о феминизме, отношениях полов, позволил откровенно говорить о предательстве и женских страхах. Для меня идея сериала – это что-то вроде манифеста: женщина имеет право быть счастливой в карьере и в личном. Быть счастливой так, как она это понимает. Ну и, конечно, этот сериал влюбил меня в Нью-Йорк. Я стала мечтать пройтись маршрутами Керри Брэдшоу по 5-й авеню и другим улицам Манхеттена. Мечта моя чуть позже сбылась!

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Анна Панова назвала "Секс в большом городе" энциклопедией взрослой жизни / Фото: пресс-служба

Очень жду выхода нового сезона! Первые сезоны показали нам, как ищут своё счастье 30-летние женщины. Теперь героиням будет по 50. Секс в их жизни тоже будет, уже пообещала исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер. "Кому интересен интим пенсионерок?" – набросились было критики. Но я с ними не согласна. Сериал во многом опередил свое время. Может, и сейчас он сможет побороть явление эйджизма и в очередной раз убедит наших современников, что 50 – это новые 30.

В Украине премьеру сериала "И просто так" можно легально посмотреть в Амедиатеке на сервисе OLL.TV с 10 декабря.

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