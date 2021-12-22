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Кто еще появится в комедии Большая прогулка вместе с Юрием Ткачем и Еленой Кравец

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
22 декабря, 22:01
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FILM.UA Group и телеканал "Украина" представили постер семейной комедии "Большая Прогулка". Премьера фильма состоится 24 февраля 2022 во всех кинотеатрах Украины!
24 февраля состоится премьера фильма "Большая Прогулка".
24 февраля состоится премьера фильма "Большая Прогулка". / Фото: film.ua

Создатели фильма "Большая Прогулка" справедливо заявляют: это первая весенняя комедия будущего года. Только представьте себе – весна, солнце, все собираются на природу. На "Большую Прогулку" отправилось и семейство местных бизнесменов Наливайченко. Соблазнились семейным пикником и работниками культуры Драгомановы. Четверо взрослых и четверо детей встретятся на одной идеальной лужайке и…. устроят настоящую большую прогулку и приключение.

Кстати, канал "Украина" вскоре покажет приключенческую комедию DZIDZIO "Де гроші".

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Предлагаем разобраться кто есть кто в "Большой Прогулке", почему судьба свела их всех на одной поляне и откуда там взялась коза.

Постер семейной комедии "Большая Прогулка".
Постер семейной комедии "Большая Прогулка". / Фото: film.ua

Хвастливый Толик Наливайченко, который живет по принципу "и кони сыты, и ясли полны" отнюдь не готов идти на уступки, его стремление поддерживает жена Рая, ярая фанатка творчества VERKA SERDUCHKA. Смогут ли застенчивые Евгений и Татьяна Драгомановы с гордостью принять вызов и отстоять поляну?

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Потасовка вокруг "места под солнцем" затягивает и младших членов семей. Но на долго ли?

Поляной, на которой собрались семьи, заинтересовался и местный коррупционер Хомяк, заручившись поддержкой своего водителя Гены. Их появление станет отправной точкой на пути к реальным проблемам. Каким? Смотрите в кино с наступлением весны.

Также на экранах появятся звезды футбола – игроки футбольного клуба "Шахтер": вратарь Евгений Коноплянка и капитан национальной сборной Украины Андрей Пятов. А еще в кадре появится VERKA SERDUCHKA с мамой, они готовят для зрителей настоящий сюрприз, но об этом немного позже.

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Главные роли в фильме сыграли Елена Кравец, Юрий Ткач, Ирина Гатун и Андрей Исаенко. Уже с 24 февраля 2022 года "Большая Прогулка" появится в кинотеатрах.

Кратко об сюжете

Сюжет комедии разворачивается вокруг двух совершенно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. Теплыми весенними выходными они решают традиционно выбраться "на шашлыки" – судьба возводит их на одной поляне, которую каждая из семей считает "своей". Между ними разгорается спор, перерастающий в гротескную "войну" за место под мангал.

Неожиданно появляется и третий претендент — беглец-коррупционер, спрятавший свои деньги на этой же поляне и берущий младших детей наших семей в заложники — он требует вернуть исчезнувшие из тайника деньги.

хитрости, подставы и противостояния, приключения, неожиданные гости и безумные деньги, разные взгляды не только на рецепт маринада к шашлыку, но и на "как правильно жить". Эта история о том, какими бы разными мы ни были и как бы ни ссорились, но перед лицом общей угрозы мы всегда единственная мощная сила.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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