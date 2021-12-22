Хто з'явиться у комедії Велика прогулянка разом з Юрієм Ткачем та Оленою Кравець

FILM.UA Group та телеканал "Україна" презентували постер сімейної комедії "Велика Прогулянка". Прем’єра фільму відбудеться 24 лютого 2022 року в усіх кінотеатрах України!

24 лютого відбудеться прем'єра фільму "Велика Прогулянка". / Фото: film.ua

Творці фільму "Велика Прогулянка" справедливо заявляють: це — перша весняна комедія прийдешнього року. Тільки-но уявіть собі – весна, сонце, усі прямують на природу. На "Велику Прогулянку" вирушило й сімейство місцевих бізнесменів Наливайченків. Спокусилися на сімейний пікнік і працівники культури Драгоманови. Четверо дорослих та четверо дітей зустрінуться на одній ідеальній галявині і….влаштують справжню велику прогулянку та пригоду.

До речі, канал "Україна" незабаром покаже пригодницьку комедію DZIDZIO "Де гроші".

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Пропонуємо розібратися хто є хто у "Великій Прогулянці", чому доля звела їх усіх на одній галявині та звідки там узялася коза.

Постер сімейної комедії "Велика Прогулянка". / Фото: film.ua

Хвалькуватий Толік Наливайченко, який живе за принципом "і коні ситі, і ясла повні" аж ніяк не готовий йти на поступки, його прагнення підтримує дружина Рая, запекла фанатка творчості VERKA SERDUCHKA. Чи зможуть сором’язливі Євген та Тетяна Драгоманови з гордістю прийняти виклик та відстояти галявину?

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Колотнеча навколо "місця під сонцем" затягує й молодших членів родин. Та чи на довго?

Галявиною, на якій зібралися родини, зацікавився й місцевий корупціонер Хом’як, заручившись підтримкою свого водія Гени. Їхня поява стане відправною точкою на шляху до справжніх проблем. Яких? Дивіться у кіно з настанням весни.

Також на екранах з’являться зірки футболу — гравці футбольного клубу "Шахтар": воротар Євген Коноплянка та капітан національної збірної України Андрій Пятов. А ще у кадрі з’явиться VERKA SERDUCHKA з мамою, вони готують для глядачів справжній сюрприз, та про це трохи згодом.

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Головні ролі у фільмі зіграли Олена Кравець, Юрій Ткач, Ірина Гатун та Андрій Ісаєнко. Вже з 24 лютого 2022 року "Велика Прогулянка" з'явиться у кінотетрах.

Коротко про сюжет

Сюжет комедії розгортається навколо двох абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченків. Теплими весняними вихідними вони вирішують традиційно вибратися "на шашлики" — доля зводить їх на одній галявині, котру кожна з сімей вважає "своєю". Між ними розпалюється суперечка, яка переростає у гротескну "війну" за місце під мангал.

Несподівано з’являється і третій претендент — утікач-корупціонер, що сховав свої гроші на цій же галявині та бере молодших дітей наших сімей у заручники — він вимагає повернути гроші, які зникли зі схованки.

Хитрощі, підстави та протистояння, пригоди, несподівані гості та шалені гроші, різні погляди не тільки на рецепт маринаду до шашлику, а й на "як правильно жити". Ця історія про те, якими б різними ми не були і як би не сварились, та перед обличчям спільної загрози ми завжди —єдина потужна сила.