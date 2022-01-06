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"МАСКА" на канале "Украина" – самое популярное шоу года

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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6 января, 18:05
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Первый сезон грандиозного шоу "МАСКА", по формату мирового бестселлера The Masked Singer, на канале "Украина", стал лучшей развлекательной программой с начала года на украинском телевидении
Шоу "Маска" - лидер на украинском ТВ
Шоу "Маска" - лидер на украинском ТВ / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"МАСКА" получила самые высокие показатели смотрения среди праймовых развлекательных шоу по всем основным аудиториям: 18-54, 18+, 4+ как в городах с населением 50 тыс.+, так и по всей Украине.

Гипер шоу "МАСКА" стартовало в эфире канала "Украина" в январе 2021 года. И в течение всего года первый сезон "МАСКИ" удерживал лидерство среди больших праймовых шоу. "МАСКА-1" стала абсолютным рекордсменом среди больших шоу, по всем основным аудиториям. Так, по аудитории 18+ (города 50 тыс.+) – рейтинг шоу достиг 8,92%, а доля – 23,27%, по аудитории 4+ (вся Украина"), рейтинг – 7,39%, доля – 21,44%, по аудитории 18-54 (города 50 тыс.+), рейтинг – 5,1%, доля – 17,06%. В общем, первый сезон "МАСКИ" просмотрели 14,5 млн. украинцев*. Каждый выпуск "МАСКИ-1" в день премьеры был безоговорочным лидером зрительских предпочтений и лучшей программой дня по всем основным аудиториям.

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Шоу
Шоу "МАСКА" стала абсолютным рекордсменом среди больших шоу / Фото: пресс-служба

Также в топ-5 праймовых шоу года среди всех телеканалов "МАСКА-2" и народное певческое шоу "Співають всі!", кастинг второго сезона которого идет прямо сейчас (**/***). В общей сложности все праймовые шоу в 2021 году на канале "Украина" просмотрели 16,5 млн. зрителей.

Напомним, 2021 году телеканал "Украина" был самым популярным каналом среди всех украинцев. Канал получил абсолютное первенство по основным аудиториям: 18+ и 4+, как в городах с населением более 50 тыс. жителей, так и по всей Украине.

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** Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте старше 18 лет выборка "50 тыс.+".

***Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет, выборка "Вся Украина"

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный союз. Данные предоставлены телеканалом "Украина". Данные за 2021 год – финальные, рассчитанные по показателям rat%, shr% и cov#. Детальнее по показателям и определению целевых аудиторий в глоссарии ИТК.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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