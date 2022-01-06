Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇰🇿 Майдан у Казахстані ⚽ Мілан - Рома: онлайн 🎄 Що змінилося з 1 січня 🍲 Готуємо на Різдво

Скандал з принцем

Лорак в Україні

Брати Богданови

Фільми на свята

Селфі 1 січня

Кого послухати?
СЬОГОДНІ Зірки Кінострічка

"МАСКА" на каналі "Україна" – найпопулярніше шоу року

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 січня, 18:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Перший сезон грандіозного шоу "МАСКА" за форматом світового бестселера The Masked Singer на каналі "Україна" став кращою розважальною програмою з початку року на українському телебаченні.
Шоу "Маска" – лідер на українському ТБ
Шоу "Маска" – лідер на українському ТБ / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"МАСКА" отримала найвищі показники перегляду серед праймових розважальних шоу з усіх основних аудиторій: 18-54, 18+, 4+ як у містах із населенням 50 тис.+, так і по всій Україні.

Гіпер шоу "МАСКА" стартувало в ефірі каналу "Україна" у січні 2021 року. І протягом усього року перший сезон "МАСКИ" утримував лідерство серед великих праймових шоу. "МАСКА-1" стала абсолютним рекордсменом серед великих шоу, з усіх основних аудиторій. Так, за аудиторією 18+ (міста 50 тис.+) – рейтинг шоу досяг 8,92%, а частка – 23,27%, за аудиторією 4+ (вся Україна"), рейтинг – 7,39%, частка – 21 ,44%, за аудиторією 18-54 (міста 50 тис.+), рейтинг – 5,1%, частка – 17,06%. Загалом перший сезон "МАСКИ" переглянули 14,5 млн. українців*. Кожен випуск "МАСКИ-1" у день прем'єри був беззаперечним лідером глядацьких уподобань та найкращою програмою дня з усіх основних аудиторій.

Реклама

Шоу "МАСКА" стала абсолютним рекордсменом серед великих шоу
Шоу "МАСКА" стала абсолютним рекордсменом серед великих шоу / Фото: прес-служба

Також у топ-5 праймових шоу року серед усіх телеканалів "МАСКА-2" та народне співоче шоу "Співають всі!", кастинг другого сезону якого відбувається просто зараз (**/***). Загалом усі праймові шоу у 2021 році на каналі "Україна" переглянули 16,5 млн. глядачів.

Нагадаємо, 2021 року телеканал "Україна" був найпопулярнішим каналом серед усіх українців. Канал отримав абсолютну першість за основними аудиторіями: 18+ та 4+, як у містах з населенням понад 50 тис. мешканців, так і по всій Україні.

Реклама

** Дані розраховані для аудиторій віком від 18 років вибірка "50 тис.+".

***Дані розраховані для аудиторії старше 4 років, вибірка "Вся Україна"

Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК. Оператор панелі – Nielsen; моніторинг – Комунікаційний союз. Дані надано телеканалом "Україна". Дані за 2021 рік – фінальні, розраховані за показниками rat%, shr% та cov#. Детальніше за показниками та визначенням цільових аудиторій у глосарії ВТК.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Реакція на зірковий кавер
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
1/2
#людина_цього_дня
6 січня. Жанна д’Арк. 610 років тому (1412) народилась легендарна Орлеанська діва, національна героїня Франції часів Столітньої війни з англійцями, спалена ворогами на вогнищі…
На зустріч із героєм!
Рейтинг
Найкращі актори світу
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Новорічний mood ​​​
Як вам затишний образ Тіни Кароль?
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

Насправді, тут добре ставляться до українців, знають, що ми дуже роботящі

Олексій Федосов український режисер у Голлівуді
Імідж українців у США

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти