Мэтту Леблану – 54! ТОП жизненных цитат Джоуи из Друзей, за которые мы его любим

Скажите, кто ваш любимый персонаж из "Друзей" и мы расскажем о вас все. На самом деле, сегодня мы говорим исключительно о Джоуи Триббиани, а точнее, об актере, который сыграл его в легендарном сериале.
Сегодня Мэтту Леблану исполнилось 54 года, а первое, что приходит в голову, при мысли о нем – это обаятельный и всегда голодный красавчик Джоуи с его "How you doin'?" (Как дела? – англ.)
Мэтт Леблан родился в штате Массачусетс, США. У актера есть ирландские, немецкие, английские и французские корни со стороны отца и итальянские со стороны матери. У Джоуи, кстати, тоже есть итальянские корни. Отсюда и множество отсылок и шуток в сериале на эту тему.
В детстве будущий голливудский актер мечтал стать мотогонщиком, принимая участие в юношеских соревнованиях, но позже бросил это увлечение.
В конце 1980-х Леблан стал появляться в некоторых телевизионных рекламных роликах, включая рекламы таких известных брендов, как Heinz, Levi’s и Coca-Cola.
Но популярность ему принесла роль Джоуи Триббиани в ситкоме "Друзья". Этот персонаж влюбляет в себя с первых секунд. Он привлекает своей простотой, харизмой, чувством юмора, а еще он никогда не унывает и очень любит еду.
Самые жизненные высказывания Джоуи из "Друзей"
- Джоуи, ты не обязан все доедать.
- Нет, обязан. Иначе что дальше? Сегодня я не смогу доесть индейку, а завтра откушу половину шоколадного батончика, а остальное положу в холодильник?!
У вас нет телевизора? А к чему повернута вся ваша мебель?
Хочешь делать что-то нехорошее — делай это хорошо!
Джоуи не делится едой!
Никто не слушает меня. Когда упаковка столь хороша, никого не интересует, что внутри.
Напомним, ранее мы публиковали 10 фактов о "Друзьях", которые нам рассказали актеры украинского дубляжа.