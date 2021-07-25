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Мэтту Леблану – 54! ТОП жизненных цитат Джоуи из Друзей, за которые мы его любим

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
25 июля, 15:21
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25 июля актер, который подарил нам культового персонажа – Джоуи Триббиани, празднует день рождения. По этому случаю, вспоминаем лучшие высказывания одного из "Друзей"
Мэтту Леблану исполнилось 54! Лучшие цитаты Джоуи из "Друзей"
Мэтту Леблану исполнилось 54! Лучшие цитаты Джоуи из "Друзей" / Фото: YouTube

Скажите, кто ваш любимый персонаж из "Друзей" и мы расскажем о вас все. На самом деле, сегодня мы говорим исключительно о Джоуи Триббиани, а точнее, об актере, который сыграл его в легендарном сериале.

Сегодня Мэтту Леблану исполнилось 54 года, а первое, что приходит в голову, при мысли о нем – это обаятельный и всегда голодный красавчик Джоуи с его "How you doin'?" (Как дела? – англ.)

Мэтт Леблан родился в штате Массачусетс, США. У актера есть ирландские, немецкие, английские и французские корни со стороны отца и итальянские со стороны матери. У Джоуи, кстати, тоже есть итальянские корни. Отсюда и множество отсылок и шуток в сериале на эту тему.

В детстве будущий голливудский актер мечтал стать мотогонщиком, принимая участие в юношеских соревнованиях, но позже бросил это увлечение.

Как сейчас выглядит Мэтт Леблан / Фото: instagram.com/mleblanc

В конце 1980-х Леблан стал появляться в некоторых телевизионных рекламных роликах, включая рекламы таких известных брендов, как Heinz, Levi’s и Coca-Cola.

Но популярность ему принесла роль Джоуи Триббиани в ситкоме "Друзья". Этот персонаж влюбляет в себя с первых секунд. Он привлекает своей простотой, харизмой, чувством юмора, а еще он никогда не унывает и очень любит еду.

Самые жизненные высказывания Джоуи из "Друзей"

- ​​​​Джоуи, ты не обязан все доедать.
- Нет, обязан. Иначе что дальше? Сегодня я не смогу доесть индейку, а завтра откушу половину шоколадного батончика, а остальное положу в холодильник?!

У вас нет телевизора? А к чему повернута вся ваша мебель?

Хочешь делать что-то нехорошее — делай это хорошо!

Джоуи не делится едой!

Никто не слушает меня. Когда упаковка столь хороша, никого не интересует, что внутри.

Напомним, ранее мы публиковали 10 фактов о "Друзьях", которые нам рассказали актеры украинского дубляжа.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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