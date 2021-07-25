Мэтту Леблану – 54! ТОП жизненных цитат Джоуи из Друзей, за которые мы его любим

25 июля актер, который подарил нам культового персонажа – Джоуи Триббиани, празднует день рождения. По этому случаю, вспоминаем лучшие высказывания одного из "Друзей"

Мэтту Леблану исполнилось 54! Лучшие цитаты Джоуи из "Друзей" / Фото: YouTube

Скажите, кто ваш любимый персонаж из "Друзей" и мы расскажем о вас все. На самом деле, сегодня мы говорим исключительно о Джоуи Триббиани, а точнее, об актере, который сыграл его в легендарном сериале.

Сегодня Мэтту Леблану исполнилось 54 года, а первое, что приходит в голову, при мысли о нем – это обаятельный и всегда голодный красавчик Джоуи с его "How you doin'?" (Как дела? – англ.)

Мэтт Леблан родился в штате Массачусетс, США. У актера есть ирландские, немецкие, английские и французские корни со стороны отца и итальянские со стороны матери. У Джоуи, кстати, тоже есть итальянские корни. Отсюда и множество отсылок и шуток в сериале на эту тему.

В детстве будущий голливудский актер мечтал стать мотогонщиком, принимая участие в юношеских соревнованиях, но позже бросил это увлечение.

Как сейчас выглядит Мэтт Леблан / Фото: instagram.com/mleblanc

В конце 1980-х Леблан стал появляться в некоторых телевизионных рекламных роликах, включая рекламы таких известных брендов, как Heinz, Levi’s и Coca-Cola.

Но популярность ему принесла роль Джоуи Триббиани в ситкоме "Друзья". Этот персонаж влюбляет в себя с первых секунд. Он привлекает своей простотой, харизмой, чувством юмора, а еще он никогда не унывает и очень любит еду.

Самые жизненные высказывания Джоуи из "Друзей"

- ​​​​Джоуи, ты не обязан все доедать.

- Нет, обязан. Иначе что дальше? Сегодня я не смогу доесть индейку, а завтра откушу половину шоколадного батончика, а остальное положу в холодильник?!

У вас нет телевизора? А к чему повернута вся ваша мебель?

Хочешь делать что-то нехорошее — делай это хорошо!

Джоуи не делится едой!

Никто не слушает меня. Когда упаковка столь хороша, никого не интересует, что внутри.

Напомним, ранее мы публиковали 10 фактов о "Друзьях", которые нам рассказали актеры украинского дубляжа.