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OLL.TV: Украинцы могут смотреть новостной телеканал "Украина 24" и за границей

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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11 марта, 23:11
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Украинская платформа OLL.TV работает бесперебойно благодаря усилиям своей команды и продолжает обеспечивать украинцам свободный онлайн-доступ к более чем 30 украинским и региональным телеканалам
Что можно смотреть на OLL.TV
Что можно смотреть на OLL.TV / Фото: oll.tv

Кроме того, сервис OLL.TV, который открыл свободный доступ к украинским телеканлам, впервые сделал свободный доступ к новостному телеканалу Украина 24 для всех других стран мира. Это было сделано для того, чтобы наши граждане, вынужденные покинуть свои дома, имели возможность следить за последними новостями из Украины и за рубежом. С начала войны около 20% пользователей смотрят новости на сервисе OLL.TV из других стран. В топе – Польша, Германия, США и Канада.

Специально для маленьких украинцев команда сервиса создала раздел "Аудиосказки на украинском". Он поможет родителям успокоить и отвлечь своих детей от реалий войны, дать возможность мамам и папам быть спокойными за малышей, а малыши – отдыхать и быть здоровыми и сильными. Со временем глава будет пополняться новыми сказками.

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OLL.TV бесперебойно работает во время войны
OLL.TV бесперебойно работает во время войны / Фото: oll.tv

Кроме того, вышла полезная подборка "Восстанови силы", где собраны практики, помогающие справиться со стрессом и паникой, накопить силы; здесь есть и дыхательные упражнения при тревожности, легкие и доступные медитации. В подборке воспроизведены записи только украинских мастеров. Раздел будет также пополняться.

телевидениеoll.tv
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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
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Никита Добрынин Никита Добрынин
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Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
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Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
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Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
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Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
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