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OLL.TV открыл свободный доступ к украинским телеканалам

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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3 марта, 19:10
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В начале этой недели стриминговый сервис OLL.TV открыл свободный доступ к более чем 30 телеканалам
OLL.TV открыл свободный доступ к более чем 30 телеканалам
OLL.TV открыл свободный доступ к более чем 30 телеканалам / Фото: oll.tv

Украинцы могут смотреть онлайн украинские национальные и региональные телеканалы и получать достоверную информацию без регистрации и оплаты в приложении OLL.TV на Smart TV, смартфонах/планшетах Android/IOS, смарт-приставках и на сайте https://oll.tv.

OLL.TV предоставляет бесплатный доступ к 30 телеканалам
OLL.TV предоставляет бесплатный доступ к 30 телеканалам / Фото: oll.tv

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Здесь и новости, и каналы с другим актуальным на сегодняшний день контентом, включая детские мультфильмы, программы, фильмы.

Список открытых каналов: Украина, Украина 24, ICTV, 1+1, 2+2, СТБ, НЛО TV, Новый канал, Интер, Эспрессо TV, Прямой, UA:Первый, UA:Культура, UA:Киев, ТРК Киев, Enter -фильм, ТЕТ, НТН, К1, К2, СОВЕТ, 5 канал, 24 канал, Индиго TV, М1, Мега, Пиксель, XSPORT, ПлюсПлюс, Zoom TV и все региональные каналы.

Все буде Україна!

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Нашцу страну поддерживают тысячи людей по всему миру. К примеру, британский актер Люк Эванс поддержал Украину и осудил архаичную идеологию российского агрессора. Не забываем также, что и герцоги Кембриджские высказывались о войне в Украине, несмотря на правила в королевской семье.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

Цитата на segodnya.ua
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