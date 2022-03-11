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OLL.TV: Українці можуть дивитися новинний телеканал "Україна 24" і за кордоном

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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11 березня, 23:11
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Українська платформа OLL.TV працює безперебійно завдяки зусиллям своєї команди та продовжує забезпечувати українцям вільний онлайн-доступ до більш ніж 30 українських та регіональних телеканалів.
Що можна дивитися на OLL.TV
Що можна дивитися на OLL.TV / Фото: oll.tv

Крім того, сервіс OLL.TV, який відкрив вільний доступ до українських телеканалів, вперше зробив вільний доступ до телеканалу новин Україна 24 для інших країн світу. Це було зроблено для того, щоб наші громадяни, змушені залишити свої будинки, мали змогу стежити за останніми новинами з України та за кордоном. З початку війни близько 20% користувачів дивляться новини на сервісі OLL.TV з інших країн. У топі – Польща, Німеччина, США та Канада.

Спеціально для маленьких українців команда сервісу створила розділ "Аудіоказки українською". Він допоможе батькам заспокоїти та відволікти своїх дітей від реалій війни, дати можливість мамам та татам бути спокійними за малюків, а малюки – відпочивати і бути здоровими та сильними. З часом розділ поповнюватиметься новими казками.

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OLL.TV безперебійно працює під час війни
OLL.TV безперебійно працює під час війни / Фото: oll.tv

Крім того, вийшла корисна добірка "Віднови сили", де зібрані практики, які допомагають впоратися зі стресом та панікою, накопичити сили; тут є і дихальні вправи при тривожності, легкі та доступні медитації. У добірці відтворені записи лише українських майстрів. Розділ також поповнюватиметься.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
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Нікіта Добринін Нікіта Добринін
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Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
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