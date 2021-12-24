Проститутки, воры и бандиты: какими видят украинцев в зарубежном кино

Голливуд по-прежнему иллюстрирует Украину как страну доступных женщин, постсоветской преступности, мафиози и как место, где все плохо

Образ украинцев в зарубежном кино / Фото: YouTube

И это в лучшем случае. В худшем – персонаж вообще не знает разницы между Украиной и Россией. Таково уж наследие "совка" и лихих 90-х.

После нашумевшего эпизода во втором сезоне сериала "Эмили в Париже", где украинку Петру (?) выставили воровкой, в Сети поднялась волна хейта и критики со стороны украинской аудитории.

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Я вспомнила несколько фильмов и сериалов, в которых фигурируют украинцы, вернее те, кем нас видят сценаристы и режиссеры на Западе. В конце попробую ответить – почему так происходит.

"Оружейный барон" (2005)

В этом боевике Николас Кейдж играет мигранта из Украины, который торгует оружием. Его персонаж Юрий Орлов выглядит вполне реалистично – после развала СССР он разоружает свою бывшую родину, снабжая танками и боеприпасами террористов по всему миру.

Кадр из фильма "Оружейный барон" / Фото: Imdb.com

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При этом брат Юрия (роль исполнил Джаред Лето) помнит, как варить борщ и почти идеально выкладывает из кокаина Украину.

"Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (2008)

В этом фильме Стивена Спилберга главному герою Джонсу приходится бороться с коммунистами. Возглавляет последних агент Ирина Спалько (Кейт Бланшетт). Индиана каким-то образом распознает в ней уроженку Восточной Украины.

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"Перевозчик" (2008)

В третьем фильме серии "Перевозчик" главный герой в исполнении Джейсона Стетхема отправляется на поиски похищенной дочери министра из Украины.

В одной из сцен Фрэнк говорит Валентине, что там, откуда она родом, все грустные и видят только зло, при этом называя ее русской. Девушка поправляет перевозчика, подчеркивая, что украинцы и русские – разные.

"Великий уравнитель" (2014)

В боевике с Дэнзелом Вашингтоном зрителю показывают юную украинку по имени Хлоя, которая... да, занимается проституцией. Агенту ЦРУ на пенсии приходится вырывать девушку из лап русской мафии.

"Настоящий детектив" (2015)

Во втором сезоне сериала есть персонаж Вероника – она жена коррумпированного мэра города Винчи и бывшая "мисс Украина". По сюжету она познакомилась с богатым мужчиной на вечеринке и с тех пор живет беспечно и почти всегда под кайфом.

Агнес Олех в роли Агнес Чесани в сериале "Настоящий детектив" / Фото: HBO

Такие карикатурные персонажи в кино, которые лишь являются аксессуаром богатого мужчины – далеко не новинка.

"Ограбление по-итальянски" (2003)

В боевике персонажу Марка Уолберга один из членов банды рекомендует не связываться с украинцами. Любопытно, что цитату "Никогда не связывайтесь с матерью-природой, тещей и украинцами" российский канал СТС вырезал из трансляции.

"И все осветилось" (2005)

По сюжету фильма молодой американец (Элайджа Вуд) отправляется в украинскую глубинку, чтобы разыскать женщину, спасшую его деда во время Второй мировой войны. Харизматичного и находчивого одессита сыграл украинец Евгений Гудзь — фронтмен группы Gogol Bordello.

Украину неоднократно вспоминали в сериалах "Друзья", "Секс в большом городе", "Доктор Хаус", недавно вышедший фильм Кристофера Нолана "Тенет" начинается сценой в Национальной Опере Украины (хотя снимали это в вильнюсском театре), во многих картинах упоминается чернобыльская трагедия, но чаще всего Украину либо приписывают к РФ, либо говорят о ней как о бедной стране с несчастными "заробитчанами".

Какой Украину показывают в кино:

страна бедных. В сериале "Закон и порядок" мигрантка ворует и оправдывается тем, что ей нужны деньги, чтобы выслать их на родину – в Чернобыль. В сериале "Приключения Ширли Холмс" главная героиня призналась, что у нее в Украине есть родственники, которым нужны деньги;

страна с низким уровнем медицины. В одном из эпизодов сериала "Доктор Хаус" одна из пациенток была родом из Украины, где, как было сказано в шоу, очень плохо развита медицина;

страна, где война. Последнее время тема российской агрессии против Украины освещалась и в киноиндустрии в том числе. Например в фантастическом боевике "Смертельная зона" от Netflix показали последствия атомной катастрофы, случившейся в результате противостояния сепаратистов и антироссийского движения.

Почему украинцев видят такими?

Вероятно, западному зрителю необходимо больше времени, чтобы поменять сформировавшееся стереотипное восприятие украинцев. Для этого иностранцам необходимо показать, что такое Украина, ее культура и ее личности.

Но хотя в мире уже давно знают украинских спортсменов, дизайнеров, клипмейкеров, случаются эпизоды, подобные "Эмили в Париже". Реагировать на такие эпизоды нужно и важно, хотя бы в соцсетях.

Например Минкульт уже пожаловался Netflix на сериал "Эмили в Париже" из-за украинки-воровки.