Сегодня – премьера первого в Украине сериала-ориджинал "Зломовчання" с Ксенией Мишиной

В основе сериала лежит сюжет первого романа Election Silence, который входит в трилогию романов-бестселлеров хорватского писателя и журналиста Драго Хедла "Славонская Трилогия"

Сериал "Зломовчання" украинцы смогут посмотреть 10 декабря / Фото: пресс-служба

10 декабря на OLL.TV состоится эксклюзивная мировая премьера первого сериала для стриминговой платформы – "Зломовчання".

Производством этого международного проекта занимались кинокомпании двух стран – Drugi plan (Хорватия) и Star Media (Украина). Сьемки проходили в хорватском городе Осиек и в Киеве весной этого года. Главную роль в картине исполнила Ксения Мишина, а ее партнером стал хорватский актер, известный по голливудским блокбастерам "Фарго" и "Последние пантеры", Горан Богдан.

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Специально для Ксении авторы сериала внесли существенные правки в сценарий, переписав образ главной героини – украинской меценатки и жены влиятельного хорватского бизнесмена, Ольги. Сама же актриса, в свою очередь, освоила для роли произношение на хорватском языке, так как существенная часть событий фильма разворачивается на Балканах.

Премьера сериала "Зломовчання" в Украине – на OLL.TV / Фото: пресс-служба

"Зломовчання" открывает новую веху в украинском кино и телевидении, ведь это первый украинский сериал, снятый именно для стриминговой платформы. Благодаря этому в фильме гораздо больше творческой свободы и смелых сцен, чем в традиционном украинском телеконтенте. Еще одно новшество для украинцев, но уже привычное для пользователей онлайн-сервисов – в картине будет две звуковые дорожки. Первая – на четырех языках: украинском, русском, хорватском и английском. Именно так снимали сериал. А вторая дорожка – с украинским дубляжом.

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Ксения Мишина и Ирина Веренич-Островская. / Фото: пресс-служба

В основе сериала лежит сюжет первого романа Election Silence, который входит в трилогию романов-бестселлеров хорватского писателя и журналиста Драго Хедла "Славонская Трилогия" о криминальном бизнесе, связанном с сексуальным рабством, торговле людьми и оружием в Восточной Европе. В "Зломовчанні" показывается закулисье секс-индустрии и работа преступного международного конгломерата, который похищает молодых украинок, чтобы продавать их в публичные дома Европы.

Ксения Мишина с Виктором Сарайкиным. / Фото: пресс-служба

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В проекте также снимались Андрей Исаенко, Виктор Сарайкин, Дарко Милас, Петр Ниневский, Сандра Лонкарик, Игорь Гнездилов, Георгий Поволоцкий и др.

10 декабря украинцы увидят сразу 2 серии шестисерийного фильма. Следующий эпизод проекта появится на OLL.TV через неделю, 17 декабря. Каждую пятницу на платформе будет выходить новая серия, а 7 января 2022 года пользователи стриминговой платформы увидят финал криминальной драмы "Зломовчання".

В Хорватии премьера "Зломовчання" состоится в марте 2022 года.

Ранее мы рассказывали о 10 интересных фактов о главной сериальной премьере сезона – "Зломовчанні". Мы также писали, что Ксения Мишина призналась, что сталкивалась с абьюзом.