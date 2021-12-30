"Гринч", "Мумия", динозавры и еще 100 бестселлеров: где смотреть лучшие фильмы на праздники

Главные бестселлеры мирового кинематографа, среди которых "Царь скорпионов", "Мир Юрского периода", "Агент Джонни Инглиш", "Тихоокеанский рубеж", "Шрек", "Горбатая гора" и многие другие

Телеканалы "Медиа Группы Украина" заключили контракт с NBCUniversal / Фото: Коллаж: Сегодня

ООО "Телерадиокомпания Украина", которая входит в медиа-холдинг "Медиа Группа Украина", заключала трехлетнее соглашение с компанией NBCUniversal Global Distribution об эксклюзивных правах на трансляцию в Украине самых кассовых фильмов в мире.

Согласно контракту, культовые фильмы, мультфильмы и телевизионные сериалы, вошедшие в данный пакет, будут транслировать телеканалы "Украина", НЛО TV и Индиго TV.

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Так, уже в новогодние праздники зрители каналов "Украина", НЛО TV и Индиго TV смогут увидеть более 100 наименований мировых бестселлеров от самой известной голливудской киностудии. Среди них такие хиты мирового кинопроката как "Мумия", "Царь скорпионов", "Мир Юрского периода", "Агент Джонни Инглиш", "Тихоокеанский рубеж", "Шрек", "Гринч", "Панда Конг Фу", "Трудности перевода", "Горбатая гора", "Как обуздать дракона" и другие.

Новый этап сотрудничества с компанией NBC Universal, которым наш медиа холдинг символически открывает 2022 год, – часть последовательной стратегии Медиа Группы Украина по усилению продуктовой линейки каналов Украина, НЛО TV и Индиго TV наиболее рейтинговыми, культовыми, любимыми широкой аудиторией фильмами и сериалами, а также новыми громкими премьерами", – комментирует директор по закупкам ООО "ТРК "Украина" Ирина Черняк.

Действие прав на приобретенный ООО "ТРК Украина" пакет программного продукта NBCUniversal Global Distribution началось с 15 декабря 2021 года.

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