Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 🎄 Что изменится с 1 января Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала

Зашквар Netflix

Не смотрите наверх

Топ-сериал

Арни развелся

Шоу "Маска". Сезон 2

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

"Гринч", "Мумия", динозавры и еще 100 бестселлеров: где смотреть лучшие фильмы на праздники

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
30 декабря, 18:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Главные бестселлеры мирового кинематографа, среди которых "Царь скорпионов", "Мир Юрского периода", "Агент Джонни Инглиш", "Тихоокеанский рубеж", "Шрек", "Горбатая гора" и многие другие
Телеканалы "Медиа Группы Украина" заключили контракт с NBCUniversal
Телеканалы "Медиа Группы Украина" заключили контракт с NBCUniversal / Фото: Коллаж: Сегодня

ООО "Телерадиокомпания Украина", которая входит в медиа-холдинг "Медиа Группа Украина", заключала трехлетнее соглашение с компанией NBCUniversal Global Distribution об эксклюзивных правах на трансляцию в Украине самых кассовых фильмов в мире.

Согласно контракту, культовые фильмы, мультфильмы и телевизионные сериалы, вошедшие в данный пакет, будут транслировать телеканалы "Украина", НЛО TV и Индиго TV.

Реклама

Так, уже в новогодние праздники зрители каналов "Украина", НЛО TV и Индиго TV смогут увидеть более 100 наименований мировых бестселлеров от самой известной голливудской киностудии. Среди них такие хиты мирового кинопроката как "Мумия", "Царь скорпионов", "Мир Юрского периода", "Агент Джонни Инглиш", "Тихоокеанский рубеж", "Шрек", "Гринч", "Панда Конг Фу", "Трудности перевода", "Горбатая гора", "Как обуздать дракона" и другие.

Новый этап сотрудничества с компанией NBC Universal, которым наш медиа холдинг символически открывает 2022 год, – часть последовательной стратегии Медиа Группы Украина по усилению продуктовой линейки каналов Украина, НЛО TV и Индиго TV наиболее рейтинговыми, культовыми, любимыми широкой аудиторией фильмами и сериалами, а также новыми громкими премьерами", – комментирует директор по закупкам ООО "ТРК "Украина" Ирина Черняк.

Действие прав на приобретенный ООО "ТРК Украина" пакет программного продукта NBCUniversal Global Distribution началось с 15 декабря 2021 года.

Реклама

Читайте также: Выиграй 150 тысяч гривен! Шоу "Игры талантов" начинает масштабный кастинг

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Реакция на звездный кавер
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
1/2
Рейтинг
Лучшие актеры мира
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Новогодний mood ​​
Как вам уютный образ Тины Кароль?
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

На самом деле здесь хорошо относятся к украинцам, знают, что мы очень трудолюбивые

Алексей Федосов украинский режиссер в Голливуде
Имидж украинцев в США
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять