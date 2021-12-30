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"Грінч", "Мумія", динозаври та ще 100 бестселерів: де дивитися найкращі фільми на свята

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
30 грудня, 18:47
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Головні бестселери світового кінематографа, серед яких "Цар скорпіонів", "Світ Юрського періоду", "Агент Джонні Інгліш", "Тихоокеанський рубіж", "Шрек", "Горбата гора" та багато інших
Телеканали «Медіа Групи Україна» уклали масштабний контракт з NBCUniversal
Телеканали «Медіа Групи Україна» уклали масштабний контракт з NBCUniversal / Фото: Колаж: Сьогодні

ТОВ "Телерадіокомпанія Україна", яка входить до медіа-холдингу "Медіа Група Україна", укладала трирічну угоду з компанією NBCUniversal Global Distribution про ексклюзивні права на трансляцію в Україні найкасовіших фільмів у світі.

Згідно з контрактом, культові фільми, мультфільми та телевізійні серіали, що увійшли в цей пакету, транслюватимуть телеканали "Україна", НЛО TV та Індіго TV.

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Так, вже у новорічні свята глядачі каналів "Україна", НЛО TV та Індіго TV зможуть побачити понад 100 найменувань світових бестселерів від найвідомішої голлівудської кіностудії. Серед них такі хіти світового кінопрокату як "Мумія", "Цар скорпіонів", "Світ Юрського періоду", "Агент Джонні Інгліш", "Тихоокеанський рубіж", "Шрек", "Грінч", "Панда Конг Фу", "Труднощі перекладу" ", "Горбата гора", "Як приборкати дракона" та інші.

Новий етап співпраці з компанією NBC Universal, яким наш медіа холдинг символічно відкриває 2022 рік, – частина послідовної стратегії "Медіа Групи Україна" з посилення продуктової лінійки каналів "Україна", НЛО TV та Індиго TV найбільш рейтинговими, культовими, улюбленими широкою аудиторією фільмами і серіалами, а також новими гучними прем’єрами, – коментує директор із закупівель ТОВ "ТРК "Україна" Ірина Черняк.

Дія прав на придбаний ТОВ "ТРК Україна" пакет програмного продукту NBCUniversal Global Distribution розпочалася з 15 грудня 2021 року.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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