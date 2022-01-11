ТОП-13 фактов о Фантастических тварях и ученом-зоологе Ньюте Саламандере

Ньют Саламандер – гениальный маг-зоолог, который прекрасно ладит с самыми злыми волшебными тварями, но не очень – с людьми

13 фактов о киносерии Ньюта Саламандера. / Фото: oll.tv

2022 год для фанатов Волшебной Вселенной в Украине начался в компании героев и актеров киносаги о Гарри Поттере. И продолжается так же волшебно! С первых дней января в Амедиатеке OLL.TV появились фильмы о другом выдающемся маге Волшебного мира Роулинг, ученом-зоологе Ньюте Саламандере – "Фантастические твари и где их искать" и "Фантастические твари: преступления Гриндевальда". Теперь здесь собраны все картины, входящие во франшизу "Гарри Поттер", включая премьерный эпизод "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс" , а также киноцикл "Фантастические твари".

После выхода финала поттерианы в 2011 году поклонники не могли смириться, что история окончена. Ее создатель Джоан Роулинг – тоже. За пять лет на экранах появился Ньют Саламандер – гениальный маг-зоолог, который прекрасно ладит с самыми злобными волшебными тварями, но не очень – с людьми. Именно по его учебнику, через 70 лет, будут учиться Гарри Поттер и его друзья.

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Гениальный маг-зоолог прекрасно ладит с злейшими волшебными животными. / Фото: пресс-служба

В своем фейсбуке Роулинг призналась, что Ньют Саламандер – ее любимый персонаж. Она даже женила его внука Рольфа Саламандера на втором ее любимом персонаже и подруге Гарри – Полумне Лавгуд.

Режиссером нового цикла снова стал Дэвид Йейтс, снявший четыре последних фильма о Гарри Поттере. В отличие от поттерианы, "Фантастические твари" – не экранизация серии книг. К этой киносаге Джоан Роулинг сама пишет оригинальные сценарии.

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События первых "Фантастических тварей" происходят в Нью-Йорке в начале XX века. Его главный герой – ученый маг-зоолог Ньют Саламандер, бывший студент Хогвартса. Его увлечение магическими существами стоило ему учения – волшебника отчислили из Школы, так как его зверь, по мнению Министерства магии, серьезно навредил другому студенту.

Через два года после выхода первого фильма в прокат вышла вторая картина "Фантастические твари: преступления Гриндевальда". Как сообщают создатели, в целом планируется снять пять фильмов. Премьера третьей части состоится в 2022 году. В предвкушении этого момента украинцы могут просмотреть все части цикла в Амедиатеке на OLL.TV.

Планируется снять пять фильмов о "Фантастических зверях" / Фото: пресс-служба

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Интересные факты о "Фантастических тварях":

Исполнитель роли Ньюта – Эдди Редмэйн – фанат волшебного мира Роулинг. Книги о Гарри он прочитывал, как только они появлялись на полках магазина. А на рождественские праздники у него был свой ритуал – ходил смотреть фильмы о юном волшебнике.

Еще студентом Эдди Редмэйн попал на прослушивание какого-то засекреченного проекта, который завалил – ему даже не дали закончить сцену. Впоследствии он понял, что это был Гарри Поттер и его пробовали на роль юного Волан-де-Морта – Тома Реддла.

Чтобы почувствовать своего персонажа, Редмэйн ходил по зоопаркам и заходил в клетки с животными, общался с дрессировщиками и провел пару дней со следопытом, который живет в лесу и выслеживает зверей.

На роль Альбуса Дамблдора, молодого преподавателя Хогвартса, рассматривались Бенедикт Камбербэтч, Кристиан Бэйл и Джаред Харрис, отец которого Ричард Харрис, сыграл директора магической школы в первых двух частях поттерианы.

Для фильма "Фантастические твари" было создано более 7000 костюмов. Над ними работала обладательница Оскаров, мастер по костюмам Колин Этвуд. Больше всего "досталось" пальто Ньюта – их было 20 экземпляров с разной степенью потертости.

Для фильма "Фантастические звери" было создано более 7000 костюмов. / Фото: пресс-служба

Эдди Редмэйну так понравилась любимая мантра его героя : "Если вы волнуетесь – вы страдаете дважды", что он "одолжил" ее для своей реальной жизни.

Я самый нервный человек в мире. А мой герой удивительно уверен в себе, он спокойно держится со всеми фантастическими тварями, хотя и абсолютно неловок в отношениях с людьми, – признается Эдди.

Перед съемками картин всех актеров заставляли тренироваться с волшебными палочками. Единственный, кого минула эта участь – Джуд Лоу, сыгравший молодого Дамблдора. Он сказал, что, должно быть, и так справится.

По сюжету нынешние враги – Дамблдор и Гриндевальд – бывшие друзья. В фильме исполнителей их ролей Джуда Лоу и Джонни Деппа не было общих сцен, а в жизни они даже не знакомы лично.

У Эдди Редмэйна, как и Ньюта, есть старший брат. По словам актера, он вылитый Тесеус – талантливый, самый популярный парень в школе, успешный в спорте и в жизни. А с актером Каллумом Тернером, сыгравшим Тесеуса, Эдди вырос в одном районе Лондона, они жили в 100 метрах друг от друга.

Джуда Лоу постоянно веселило, когда режиссер назвал его "молодой Альбус" – на тот момент актеру было 45.

В фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана" имя Ньюта Саламандера появляется на волшебной карте Мародеров – маг-зоолог ходит кабинетом Дамблдора.

Режиссер Дэвид Йейтс уверен, что Гриндевальд опаснее Волдеморта.

Он соблазняет своими мыслями, он пробирается в человеческие головы и сердца и делится своей философией… Гриндевальд – утонченный игрок, в его словах и действиях есть логика, в философии – смысл, и тем он страшен! – говорит режиссер.

События первой части начинаются в 1926 – когда родился будущий Волдеморт. Зная, что у Джоан Роулинг все персонажи и события очень четко расписаны и связаны, вряд ли это совпадение.

В Украине все фильмы, входящие во франшизу "Гарри Поттер" и "Фантастические твари" можно посмотреть в Амедиатеке на сервисе OLL.TV .