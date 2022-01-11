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ТОП-13 фактів про Фантастичних звірів та вченого-зоолога Ньюта Саламандера

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Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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11 січня, 20:19
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Ньют Саламандер – геніальний маг-зоолог, який чудово ладнає з найлютішими чарівними тваринами, але не дуже з людьми
13 фактів про кіносерію Ньюта Саламандера.
13 фактів про кіносерію Ньюта Саламандера. / Фото: oll.tv

2022 рік для фанатів Чарівного Всесвіту в Україні розпочався у компанії героїв та акторів кіносаги про Гаррі Поттера. І продовжується так само чарівно! З перших днів січня в Амедіатеці на OLL.TV з'явилися фільми про іншого видатного мага Чарівного світу Роулінг, вченого-зоолога Ньюта Саламандера – "Фантастичні звірі і де їх шукати" і "Фантастичні звірі: злочини Гріндевальда". Тепер тут зібрані всі картини, що входять до франшизи "Гаррі Поттер", включаючи прем'єрний епізод "Гаррі Поттер 20 років потому: повернення до Гоґвортсу", а також кіноцикл "Фантастичні звірі".

Після виходу фіналу поттеріани у 2011 році шанувальники не могли змиритися, що історія закінчена. Її творець Джоан Роулінг – теж. За п'ять років на екранах з'явився Ньют Саламандер – геніальний маг-зоолог, який чудово ладнає з найлютішими чарівними тваринами, але не дуже – з людьми. Саме за його підручником, за 70 років, навчатимуться Гаррі Поттер та його друзі.

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Геніальний маг-зоолог чудово ладнає з найлютішими чарівними тваринами.
Геніальний маг-зоолог чудово ладнає з найлютішими чарівними тваринами. / Фото: пресслужба

У своєму фейсбуці Роулінг зізналася, що Ньют Саламандер – її улюблений персонаж. Вона навіть одружила його онука Рольфа Саламандера з іншим її улюбленим персонажем і подругою Гаррі – Луною Лавґуд.

Режисером нового циклу знову став Девід Єйтс, який зняв чотири останні фільми про Гаррі Поттера. На відміну від поттеріани, "Фантастичні звірі" – не екранізація серії книг. До цієї кіносаги Джоан Роулінг сама пише оригінальні сценарії.

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Події перших "Фантастичних звірів" відбуваються у Нью-Йорку на початку XX століття. Його головний герой – вчений маг-зоолог Ньют Саламандер, колишній студент Гоґвортсу. Його захоплення магічними істотами коштувало йому навчання – чарівника відрахували зі Школи, оскільки його звір, на думку Міністерства магії, серйозно зашкодив іншому студенту.

За два роки після виходу першого фільму в прокат вийшла друга картина "Фантастичні звірі: злочини Гріндевальда". Як повідомляють творці, загалом планується зняти п'ять фільмів. Прем'єра третьої частини відбудеться у 2022 році. Напередодні цього моменту українці можуть переглянути всі частини циклу в Амедіатеці на OLL.TV.

Планується зняти п'ять фільмів про "Фантастичні звірі"
Планується зняти п'ять фільмів про "Фантастичні звірі" / Фото: пресслужба

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Цікаві факти про "Фантастичних звірів":

Виконавець ролі Ньюта – Едді Редмейн – фанат магічного світу Роулінг. Книги про Гаррі він прочитував, щойно вони з'являлися на полицях магазину. А на різдвяні свята він мав свій ритуал – ходив дивитися фільми про юного чарівника.

Ще студентом Едді Редмейн потрапив на прослуховування якогось дуже засекреченого проекту, який завалив – йому навіть не дали закінчити сцену. Вже згодом він зрозумів, що це був Гаррі Поттер і його пробували на роль юного Волдеморта – Тома Реддла.

Щоб відчути свого персонажа, Редмейн ходив по зоопарках і заходив у клітки з тваринами, спілкувався з дресирувальниками та провів кілька днів із слідопитом, який живе у лісі та вистежує звірів.

На роль Альбуса Дамблдора, молодого викладача Гоґвортсу, розглядалися Бенедикт Камбербетч, Крістіан Бейл та Джаред Харріс, батько якого – Річард Харріс, зіграв директора магічної школи у перших двох частинах поттеріани.

Для фільму "Фантастичні звірі" було створено понад 7000 костюмів. Над ними працювала володарка Оскарів, майстер з костюмів Колін Етвуд. Найбільше "дісталося" пальто Ньюта – їх було 20 екземплярів із різним ступенем потертості.

Для фільму "Фантастичні звірі" було створено понад 7000 костюмів.
Для фільму "Фантастичні звірі" було створено понад 7000 костюмів. / Фото: пресслужба

Едді Редмейну так сподобалася улюблена мантра його героя: "Якщо ви хвилюєтеся – ви страждаєте двічі", що він "позичив" її для свого реального життя.

Я найнервовіша людина у світі. А мій герой напрочуд впевнений у собі, він спокійно тримається з усіма фантастичними тваринами, хоч і абсолютно незграбний у стосунках з людьми,- зізнається Едді.

Перед зйомками картин усіх акторів змушували тренуватися із чарівними паличками. Єдиний, кого минула ця доля – Джуд Лоу, що зіграв молодого Дамблдора. Він сказав, що, мабуть, і так упорається.

За сюжетом нинішні вороги – Дамблдор та Гріндевальд – колишні друзі. У фільмі у виконавців їхніх ролей Джуда Лоу та Джонні Деппа не було спільних сцен, а в житті вони навіть не знайомі особисто.

Едді Редмейн, як і Ньют, має старшого брата. За словами актора, він викапаний Тесеус – талановитий, найпопулярніший хлопець у школі, успішний у спорті та в житті. А з актором Каллумом Тернером, що зіграв Тесеуса, Едді виріс в одному районі Лондона, вони жили за 100 метрів один від одного.

Джуда Лоу постійно веселило, коли режисер назвав його "молодий Альбус" – на той момент актору було 45.

У фільмі "Гаррі Поттер і в'язень Азкабана" ім'я Ньюта Саламандера з'являється на чарівній карті Мародерів – маг-зоолог ходить кабінетом Дамблдора.

Режисер Девід Єйтс упевнений, що Гріндевальд небезпечніший, ніж Волдеморт.

Він спокушає своїми думками, він пробирається в людські голови та серця і ділиться своєю філософією… Гріндевальд – витончений гравець, у його словах та діях є логіка, у філософії – сенс, і тим він страшний! – каже режисер.

Події першої частини починаються в 1926 – коли народився майбутній Волдеморт. Знаючи, що у Джоан Роулінг всі персонажі та події дуже чітко розписані та пов'язані, навряд чи цей збіг.

В Україні всі фільми, що входять у франшизу "Гаррі Поттер" та "Фантастичні звірі" можна подивитися в Амедіатеці на сервісі OLL.TV.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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