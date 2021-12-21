Украинская Страшко заговорит на русском: популярный сериал покажут в России

Один из популярных украинских сериалов покажут на российском телевидении в русской озвучке. Премьеру уже запланировали на 2022 год

Сериал "Моя улюблена страшко" покажут в России / Фото: instagram.com/yanestrashko

Еще один сериал украинского производства покажут в России. Следом за новым сезоном "Сватов" производства "Квартала 95" на российском ТВ состоится премьера комедийного проекта "Моя любимая Страшко".

Права на трансляцию получил федеральный телеканал "Суббота!". Уже в 2022 году зрители увидят историю Страшко в русском дубляже. Об этом сообщило российское издание InterMedia.

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Пока на официальном сайте телеканала не сообщают точную дату выхода сериала, однако, русский трейлер уже появился на российском телевидении.

В Украине, к слову, в следующем году ожидается второй сезон комедийного проекта.

Сюжет сериала "Моя любимая Страшко"

Многосерийный фильм является украинским ремейком всеми известного и популярного в "нулевых" сериала "Не родись красивой".

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А вот он в свою очередь стал адаптацией формата "Дурнушка Бетти", отснятого в еще в 1999 в Колумбии.

В сериале снялись Артур Логай, Ирина Поплавская, Александр Соколов, Анастасия Олександрук и другие.

Фото – instagram.com/yanestrashko

Напомним, как сообщалось ранее, Госкино запретило показывать на украинском телевидении седьмой сезон сериала "Сваты".