Українська Страшко заговорить російською: популярний серіал покажуть у Росії

Один із популярних українських серіалів покажуть на російському телебаченні у російському озвученні. Прем'єру вже запланували на 2022 рік

Серіал "Моя улюблена страшко" покажуть у Росії / Фото: instagram.com/yanestrashko

Ще один серіал українського виробництва покажуть у Росії. Слідом за новим сезоном "Сватів" виробництва "Кварталу 95" на російському ТБ відбудеться прем'єра комедійного проекту "Моя улюблена Страшка".

Права на трансляцію отримав федеральний телеканал "Субота!" Вже 2022 року глядачі побачать історію Страшка у російському дубляжі. Про це повідомило російське видання InterMedia .

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Поки що на офіційному сайті телеканалу не повідомляють точну дату виходу серіалу, проте російський трейлер уже з'явився на російському телебаченні.

В Україні, до речі, наступного року очікується на другий сезон комедійного проекту.

Сюжет серіалу "Моя улюблена Страшка"

Багатосерійний фільм є українським рімейком усіма відомого та популярного у "нульових" серіалу "Не родись красивою".

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А ось він у свою чергу став адаптацією формату "Дурнушка Бетті", знятого ще в 1999 у Колумбії.

У серіалі знялися Артур Логай, Ірина Поплавська, Олександр Соколов, Анастасія Олександрук та інші.

Фото – instagram.com/yanestrashko

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Держкіно заборонило показувати на українському телебаченні сьомий сезон серіалу "Свати" .