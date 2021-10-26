В Киеве сняли короткометражку "Последний рыцарь": о поверившем в себя подкаблучнике

Короткометражный фильм "Последний рыцарь" снят продакшном "Куница" по сценарию Евгения Чвирова. Режиссер – Александр Онуфриев, продюсер – Серж Куницын.
О чем фильм
По сюжету Василий – классический подкаблучник. Его властная, вечно всем недовольная жена Люба постоянно "пилит" его. Единственная отдушина Василия – его хобби: мужчина коллекционирует фигурки рыцарей. Именно с ними он забывает обо всем и может наконец почувствовать себя настоящим мужчиной. Впрочем, в реальной жизни Вася постоянно сдерживается и слушается жену. Вдруг однажды главный герой видит, как на беззащитную девушку нападают язычники. Это – его шанс проявить себя и круто изменить свою жизнь. Но хватит ли Василию духа пойти против воли жены и совершить поступок, достойный звания рыцаря?
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Как проходили съемки
Оказалось, что сценарий к фильму Евгений Чвиров написал еще в 2013 году – более семи лет сценарий ждал экранизации.
Наша история иронична, эксцентрична и легка. "Последний рыцарь" – это шутка, но в каждой шутке, как известно, есть значительная доля правды! – говорит режиссер фильма Александр Онуфриев.
По словам Александра, за прошедшие с момента написания долгие годы история не только не потеряла актуальности, а наоборот, стала еще более жизненной. Онуфриев признается, что подавал проект на получение госфинансирования, обращался с ним в разные продакшны, пытался воплотить в жизнь своими силами, но все было бесполезно!
Пока продюсер продакшной "Куницы" Серж Куницын не поверил в нас. И картинка ожила! Таких персонажей, как "Вася", становится с каждым днем все больше, количество условных "Люсь" так же неуклонно растет. Мне как режиссеру, человеку и мужчине хотелось бы, чтобы баланс сохранялся, чтобы различия между полами не стирались и уж тем более мужчины и женщины не менялись местами. Надеемся, зрители, критики и кинофестивали оценят нашу работу по достоинству! – рассказывает Онуфриев.
Проект подготовили через несколько недель, а сняли вообще за один день. В главных ролях снялись звезды украинских сериалов Вячеслав Ветковский (Василий) и Елена Репина (Любая). А в эпизодах зрители увидят популярных актеров Георгия Поволоцкого, Василия Зверева, Викторию Бондарь, Анастасию Демьяненко и других. За техническую часть отвечали оператор Дмитрий Черевань, художник-постановщик Петр Златоверхий, стилист Светлана Власюк, звукорежиссер Юрий Миц.
По словам Сегея Куницына, он давно хотел получить опыт продюсирования фестивального фильма.
Я давно хотел продюсировать фестивальные фильмы – мне интересна магия производства, взаимоотношения актеров, атмосфера на съемочной площадке, интрига, которым же выйдет фильм в целом... Режиссер Саша Онуфриев, с которым мы много работали над ситкомами "Громада" (НЛО TV) и "Паника Вова", давно рассказывал, что у него есть классный сценарий. Наверное, его время пришло!
По словам Сергея, Александру удалось его заинтересовать – простотой и одновременно глубиной сюжета, его жизненностью.
Мы приступили к работе и у нас на "Последнего рыцаря" большие планы! Часто короткий метр попадает в открытый доступ, и на этом его жизнь заканчивается. Но мы хотим подарить ленте не только всеукраинский кинопрокат, но и фестивальную жизнь, сделать ее одной из новелл в комедийном киноальманасе. Первую историю которого – "Магазинчик" – наш режиссер снял около года назад. Надеемся на успех, признание и, возможно, Гран-при… А почему нет?", – делится планами продюсер Серж Куницын.
Премьера фильма и прокат намечены на весну 2022 года. А дальше перед создателями стоит непростая задача – украинские и международные фестивали. В частности, ОМКФ, ZIFF, Бруковка, Киевский международный кинофестиваль, Berlinale, Festival de Cannes, Venice Film Festival и многие другие.
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