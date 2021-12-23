Вышел трейлер самого ожидаемого супергеройского сериала января

Новость для любителей супергеройского кино! Вышел официальный русскоязычный трейлер сериала "Миротворец", мировая премьера которого запланирована на 14 января 2022 года

«Миротворец» - новый сериал о супергероях / Фото: oll.tv

Сериал является спин-оффом фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Его действие развивается в расширенной вселенной DC и описывает приключения одного из основных персонажей ленты – Кристофера Смита, известного как Миротворец.

Главного героя, как и в оригинальной картине, играет известный американский рестлер и киноактёр Джон Сина. Миротворец отличается от других супергероев чрезмерной патриотичностью и готовностью добиваться мира любой ценой, не останавливаясь ни перед какими жертвами.

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История о веселых и очень патриотичных суперзлодеях / Фото: oll.tv

Идея создания истории о происхождении этого героя возникла на этапе завершения работы над "Отряд самоубийц: Миссия навылет" в августе 2020 года. Во время локдауна сценарист и режиссёр Джеймс Ганн начал работу над сценарием, по его словам "в основном ради веселья".

На него сразу обратили внимание в DC Films, а через месяц после ознакомления с основной линией возможного спин-оффа, руководство HBO Max сделало заказ на полноценный сериал.

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Смотрите трейлер предстоящего сериала "Миротворец" на стриминговой платформе OLL.TV, где с середины января проект будет доступен одновременно с мировой премьерой:

Также скоро состоится премьера украинской комедии "Большая прогулка" – телеканал "Украина" представили постер фильма.