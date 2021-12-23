Вийшов трейлер найочікуванішого супергеройського серіалу січня

Новина для любителів супергеройського кіно! Вийшов офіційний російськомовний трейлер серіалу "Миротворець", світова прем'єра якого запланована на 14 січня 2022 року

«Миротворець» - новий серіал про супергероїв / Фото: oll.tv

Серіал є спін-офом фільму "Загін самогубців: Місія навиліт". Сюжет розвивається у розширеному всесвіті DC і описує пригоди одного з основних персонажів стрічки – Крістофера Сміта, відомого як Миротворець.

Головного героя, як і в оригінальній картині, грає відомий американський рестлер та кіноактор Джон Сіна. Миротворець відрізняється від інших супергероїв надмірною патріотичністю та готовністю добиватися миру за всяку ціну, не зупиняючись ні перед якими жертвами.

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Історія про веселих і дуже патріотичних суперзлодіїв / Фото: oll.tv

Ідея створення історії про походження цього героя виникла на етапі завершення роботи над "Загоном самогубців: Місія навиліт" у серпні 2020 року. Під час локдауна сценарист і режисер Джеймс Ганн розпочав роботу над сценарієм, за його словами "в основному заради веселощів".

На нього відразу звернули увагу в DC Films, а через місяць після ознайомлення з основною лінією можливого спін-офу керівництво HBO Max зробило замовлення на повноцінний серіал.

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Дивіться трейлер майбутнього серіалу "Миротворець" на стрімінговій платформі OLL.TV, де з середини січня проєкт буде доступний одночасно зі світовою прем'єрою:

Також незабаром відбудеться прем'єра української комедії "Велика прогулянка" – телеканал "Україна" представили постер фільму.