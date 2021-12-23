Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО

Людина-павук. Огляд

Ігри талантів

Топ-серіал

Каменських і Ревва

Шоу "Маска". Сезон 2

Копія Ріанни
СЬОГОДНІ Зірки Кінострічка

Вийшов трейлер найочікуванішого супергеройського серіалу січня

Дивіться на OLL.TV
Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
23 грудня, 14:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Новина для любителів супергеройського кіно! Вийшов офіційний російськомовний трейлер серіалу "Миротворець", світова прем'єра якого запланована на 14 січня 2022 року
«Миротворець» - новий серіал про супергероїв
«Миротворець» - новий серіал про супергероїв / Фото: oll.tv

Серіал є спін-офом фільму "Загін самогубців: Місія навиліт". Сюжет розвивається у розширеному всесвіті DC і описує пригоди одного з основних персонажів стрічки – Крістофера Сміта, відомого як Миротворець.

Головного героя, як і в оригінальній картині, грає відомий американський рестлер та кіноактор Джон Сіна. Миротворець відрізняється від інших супергероїв надмірною патріотичністю та готовністю добиватися миру за всяку ціну, не зупиняючись ні перед якими жертвами.

Реклама

Історія про веселих і дуже патріотичних суперзлодіїв
Історія про веселих і дуже патріотичних суперзлодіїв / Фото: oll.tv

Ідея створення історії про походження цього героя виникла на етапі завершення роботи над "Загоном самогубців: Місія навиліт" у серпні 2020 року. Під час локдауна сценарист і режисер Джеймс Ганн розпочав роботу над сценарієм, за його словами "в основному заради веселощів".

На нього відразу звернули увагу в DC Films, а через місяць після ознайомлення з основною лінією можливого спін-офу керівництво HBO Max зробило замовлення на повноцінний серіал.

Реклама

Дивіться трейлер майбутнього серіалу "Миротворець" на стрімінговій платформі OLL.TV, де з середини січня проєкт буде доступний одночасно зі світовою прем'єрою:

Трейлер серіала Миротворець
дивiться на olltv
Дивитися

Також незабаром відбудеться прем'єра української комедії "Велика прогулянка" – телеканал "Україна" представили постер фільму.

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Мені дуже дивно за цим спостерігати і тут питання – хто ж головний корупціонер?

Юрій Нікітін український музичний продюсер
Скандал набирає обертів
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти