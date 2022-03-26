"Золотая малина"-2022: узнайте перед "Оскаром" победителей антипремии

В США назвали обладателей антипремии "Золотая малина"-2022, которой награждают за самые сомнительные достижения в области кинематографии за прошедший год

Названы лауреаты антипремии / Фото: открытые источники

Уже завтра состоится грандиозная церемония "Оскара", куда актриса Эми Шумер приглашала Владимира Зеленского. И, по сложившейся традиции, за день до вручения главной кинопремии "Оскар" были объявлены победители "Золотой малины", уже 42-й по счету антипремии, которая обычно вызывает повышенный резонанс в Сети.

"Золотая малина"-2022: победители

Кстати, в этом году была введена специальная номинация под названием "Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года", которая состоит из всех восьми фильмов, в которых Брюс Уиллис снялся в 2021 году. Кто получил "Золотую малину" в 2022 году, смотрите далее.

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Худший фильм: "Диана: Мюзикл"

"Диана: Мюзикл" получил "Золотую малину / скриншот

Худший режиссер: Кристофер Эшли — "Диана: Мюзикл"

Кристофер Эшли — "Диана: Мюзикл" Худший актер: Леброн Джеймс — "Космический джем: Новое поколение"

Леброн Джеймс — "Космический джем: Новое поколение" Худшая актриса: Жанна де Ваал — "Диана: Мюзикл"

Жанна де Ваал — "Диана: Мюзикл" Худший актер второго плана: Джаред Лето — "Дом Gucci"

Джаред Лето — "Дом Gucci" Худшая актриса второго плана: Джуди Кэй — "Диана: Мюзикл"

Джуди Кэй — "Диана: Мюзикл" Худший сценарий: "Диана: Мюзикл"

"Диана: Мюзикл" Худший ремейк, сиквел или рип-офф : "Космический джем: Новое поколение"

: "Космический джем: Новое поколение" Худшее экранное комбо: Леброн Джеймс и любой мультяшный персонаж Warner — "Космический джем: Новое поколение"

Леброн Джеймс и любой мультяшный персонаж Warner — "Космический джем: Новое поколение" Худшая роль Брюса Уиллиса в 2021 году: "Звездный рубеж"

"Звездный рубеж" Приз за восстановление репутации: Уилл Смит

Уилл Смит / фото: инстаграм актера

Поздравлять лауреатов мы, конечно же, не будем. Ждем, оценит ли киноакадемия усилия актеров на главной кинопремии года – 94-й церемонии вручения "Оскар".

Также напомним, победителей премии "Оскар-2022" впервые в истории помогут определить зрители.