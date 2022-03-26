"Золота малина"-2022: дізнайтесь перед "Оскаром" переможців антипремії

У США назвали володарів антипремії "Золота малина"-2022, якою нагороджують за сумнівні досягнення в галузі кінематографу за минулий рік

Названо лауреатів антипремії / Фото: открытые источники

Вже завтра відбудеться грандіозна церемонія "Оскара", куди актриса Емі Шумер запрошувала Володимира Зеленського. І, за традицією, що склалася, за день до вручення головної кінопремії "Оскар" були оголошені переможці "Золотої малини", вже 42-й за рахунком антипремії, яка зазвичай викликає підвищений резонанс у Мережі.

"Золота малина"-2022: переможці

До речі, цього року було запроваджено спеціальну номінацію під назвою "Найгірша гра Брюса Вілліса у фільмі 2021 року", яка складається з усіх восьми фільмів, у яких Брюс Вілліс знявся у 2021 році. Хто отримав "Золоту малину" у 2022 році, дивіться далі.

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Найгірший фільм: "Діана: Мюзикл"

"Діана: Мюзикл" отримав "Золоту малину / скріншот"

Найгірший режисер: Крістофер Ешлі – "Діана: Мюзикл"

Крістофер Ешлі – "Діана: Мюзикл" Найгірший актор: Леброн Джеймс – "Космічний джем: Нове покоління".

Леброн Джеймс – "Космічний джем: Нове покоління". Найгірша акторка: Жанна де Ваал – "Діана: Мюзикл"

Жанна де Ваал – "Діана: Мюзикл" Найгірший актор другого плану: Джаред Лето – "Дім Gucci"

Джаред Лето – "Дім Gucci" Найгірша актриса другого плану: Джуді Кей – "Діана: Мюзикл"

Джуді Кей – "Діана: Мюзикл" Найгірший сценарій: "Діана: Мюзикл"

"Діана: Мюзикл" Найгірший ремейк, сіквел або ріп-офф : "Космічний джем: Нове покоління"

: "Космічний джем: Нове покоління" Найгірше екранне комбо: Леброн Джеймс і будь-який мультяшний персонаж Warner – "Космічний джем: Нове покоління"

Леброн Джеймс і будь-який мультяшний персонаж Warner – "Космічний джем: Нове покоління" Найгірша роль Брюса Вілліса у 2021 році: "Зоряний рубіж"

"Зоряний рубіж" Приз за відновлення репутації: Вілл Сміт

Вілл Сміт / фото: інстаграм актора

Вітати лауреатів ми, звичайно, не будемо. Чекаємо, чи оцінить кіноакадемія зусилля акторів на головній кінопремії року – 94-й церемонії вручення "Оскар".

Також нагадаємо, переможців премії "Оскар-2022" уперше в історії допоможуть визначити глядачі.