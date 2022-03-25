Как пройдет церемония Оскар-2022 на фоне войны в Украине (видео)

Церемония награждения кинопремией состоится уже 28 марта

На "Оскаре-2022" будут говорить об Украине / Фото: The Guardian, Oscars

Совсем скоро состоится одно из главных событий киноискусства – 94-я церемония вручения наград премии "Оскар". Сейчас практически любое культурное событие в мире не проходит без упоминания Украины – звезды выражают поддержку нашей стране, собирают пожертвования для помощи пострадавшим украинцам.

В эти дни в Голливуде идут последние приготовления к "Оскару-2022", красная дорожка на месте, а селебритис выбирают наряды для торжественного выхода. Но вторжение России в Украину буквально витает в воздухе, превращая любой ивент в "пир во время чумы".

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Организаторы кинопремии сейчас думают, как поддержать Украину во врем церемонии, которую будут смотреть во многих странах. Об этом говорится в сюжете AFP.

Мы будем говорить о войне в Украине, конечно же, с очень личной точки зрения в шоу, и я уверена, что артисты будут говорить об этом, – поделилась исполнительный директор Академии Дон Хадсон.

VIDEO: With the #Oscars2022 around the corner, Hollywood is weighing how or whether to address Russia's bloody assault on #Ukrainepic.twitter.com/ORGwNRiIvA — AFP News Agency (@AFP) March 25, 2022

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СЕО киноакадемии также отметила, что голоса звезд сейчас очень важны, искусство в тяжелые времена становится наиболее важным. Потому, во время церемонии "Оскар" в этом году будут говорить об Украине и войне, которая длится уже больше месяца.

Ранее ведущая церемонии в этом году и актриса Эми Шумер сказала, что собирается привлечь внимание к войне россии в Украине во время "Оскара", ведь к мероприятию будет приковано множество глаз. Она также предложила сделать онлайн-включение с президентом Зеленским между награждениями.

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Напомним, что уже много западных знаменитостей поддержали Украину. Так, Шон Пенн, который застал первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину, помогает украинским беженцам, которые прибывают в Польшу.

Бенедикт Камбербэтч развернул украинский флаг на кинопремии в Санта-Барбаре. Звезда "Викингов" Кэтрин Винник создала фонд, чтобы помогать украинцам.

Кристен Стюарт на премии Spirit Awards поддержала Украину и вместе с ведущими показала фак Путину.

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