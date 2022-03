Как пройдет церемония Оскар-2022 на фоне войны в Украине (видео)

Совсем скоро состоится одно из главных событий киноискусства – 94-я церемония вручения наград премии "Оскар". Сейчас практически любое культурное событие в мире не проходит без упоминания Украины – звезды выражают поддержку нашей стране, собирают пожертвования для помощи пострадавшим украинцам.

В эти дни в Голливуде идут последние приготовления к "Оскару-2022", красная дорожка на месте, а селебритис выбирают наряды для торжественного выхода. Но вторжение России в Украину буквально витает в воздухе, превращая любой ивент в "пир во время чумы".

Организаторы кинопремии сейчас думают, как поддержать Украину во врем церемонии, которую будут смотреть во многих странах. Об этом говорится в сюжете AFP.

VIDEO: With the #Oscars2022 around the corner, Hollywood is weighing how or whether to address Russia's bloody assault on #Ukrainepic.twitter.com/ORGwNRiIvA