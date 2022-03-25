Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Маршрутка Леси

Федишин vs фаны Лорак

Паш плетет сети

Лысий MELOVIN

Bon Jovi с нами

Новый секс-символ
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Как пройдет церемония Оскар-2022 на фоне войны в Украине (видео)

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 марта, 22:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Церемония награждения кинопремией состоится уже 28 марта
На "Оскаре-2022" будут говорить об Украине
На "Оскаре-2022" будут говорить об Украине / Фото: The Guardian, Oscars

Совсем скоро состоится одно из главных событий киноискусства – 94-я церемония вручения наград премии "Оскар". Сейчас практически любое культурное событие в мире не проходит без упоминания Украины – звезды выражают поддержку нашей стране, собирают пожертвования для помощи пострадавшим украинцам.

В эти дни в Голливуде идут последние приготовления к "Оскару-2022", красная дорожка на месте, а селебритис выбирают наряды для торжественного выхода. Но вторжение России в Украину буквально витает в воздухе, превращая любой ивент в "пир во время чумы".

Реклама

Организаторы кинопремии сейчас думают, как поддержать Украину во врем церемонии, которую будут смотреть во многих странах. Об этом говорится в сюжете AFP.

Мы будем говорить о войне в Украине, конечно же, с очень личной точки зрения в шоу, и я уверена, что артисты будут говорить об этом, – поделилась исполнительный директор Академии Дон Хадсон.

Реклама

СЕО киноакадемии также отметила, что голоса звезд сейчас очень важны, искусство в тяжелые времена становится наиболее важным. Потому, во время церемонии "Оскар" в этом году будут говорить об Украине и войне, которая длится уже больше месяца.

Ранее ведущая церемонии в этом году и актриса Эми Шумер сказала, что собирается привлечь внимание к войне россии в Украине во время "Оскара", ведь к мероприятию будет приковано множество глаз. Она также предложила сделать онлайн-включение с президентом Зеленским между награждениями.

Реклама

Напомним, что уже много западных знаменитостей поддержали Украину. Так, Шон Пенн, который застал первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину, помогает украинским беженцам, которые прибывают в Польшу.

Бенедикт Камбербэтч развернул украинский флаг на кинопремии в Санта-Барбаре. Звезда "Викингов" Кэтрин Винник создала фонд, чтобы помогать украинцам.

Кристен Стюарт на премии Spirit Awards поддержала Украину и вместе с ведущими показала фак Путину.

Самые свежие новости и обновления вы можете найти в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Звезды-донатеры
Финансово помогли Украине
1
Мила Кунис и Эштон Кутчер Мила Кунис и Эштон Кутчер
$35 млн
2
Дэвид и Викторя Бекхэм Дэвид и Викторя Бекхэм
$1,3 млн
3
Джоан Роулинг Джоан Роулинг
$1,3 млн
4
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$1 млн
5
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Как вам коллаж от Славы Каминской? :)
Больше фото
Молчат о войне
Звезды-рашисты
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Ани Лорак
Ани Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Наташа Королёва
Наташа Королёва
Ёлка
Ёлка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
София Стужук
София Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Панайотов
Александр Панайотов
1 /2
Покинули Россию
Российские звезды, уехавшие из РФ
1
Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
Франция
4
Иван Ургант Иван Ургант
Израиль
5
Семен Слепаков Семен Слепаков
Испания
6
Ксения Собчак Ксения Собчак
Израиль
7
Андрей Макаревич Андрей Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваши краши
ТОП-3 новых секс-символа Украины
1
Валерий Маркус Валерий Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Александр Скичко Александр Скичко

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять