Без официальных приемов: Меган и Гарри встретятся с Елизаветой II в частном порядке

Королевский эксперт заявляет, что герцоги Сассекские встретятся с Ее Величеством на "частном семейном собрании" и не будут участвовать в официальном саммите с советниками дворца

Єлизавета II зустрінеться з принцом Гаррі і Меган Маркл без сторонніх осіб / Фото: Getty Images

Меган Маркл и Гарри навестят королеву "в частном порядке". Об этом в беседе с Palace Confidential рассказала королевский эксперт Ребекка Инглиш:

Встреча с семьей очень отличается от встречи на высшем уровне... Если они (Меган и Гарри – ред.) приедут навестить королеву, это будет частная встреча.

Ребекка Инглиш добавила, что это будет не легко как для Ее Величества, так и для Меган и Гарри, учитывая, что произошло в королевской семье за последние пару лет.

Реклама

Меган Маркл и принц Гарри собираются приехать в Лондон осенью / Фото: Getty Images

Последний раз принц Гарри был в Лондоне летом, когда вместе с принцем Уильямом открывал новую статую принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце.

До этого герцог Сассекский присоединился к другим членам королевской семьи на похоронах принца Филиппа в апреле. Меган Маркл не посещала Великобританию после переезда в США в марте 2020 года.

Реклама

Ранее принца Гарри и Меган Маркл освистали на церемонии награждения телевизионной премии. Это случилось из-за скандального интервью пары с Опрой Уинфри.

7 марта в эфире американского телеканала CBS вышло большое интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое шокировало многих. Ведущей Опре Уинфри пара откровенно рассказала о жизни в королевской семье, переезде, детях и прочем.

Есть ли шанс на примирение королевской семьи и Меган Маркл – смотрите в сюжете:

Реклама

Еще новости по теме: