Без официальных приемов: Меган и Гарри встретятся с Елизаветой II в частном порядке

Меган Маркл и Гарри навестят королеву "в частном порядке". Об этом в беседе с Palace Confidential рассказала королевский эксперт Ребекка Инглиш:
Встреча с семьей очень отличается от встречи на высшем уровне... Если они (Меган и Гарри – ред.) приедут навестить королеву, это будет частная встреча.
Ребекка Инглиш добавила, что это будет не легко как для Ее Величества, так и для Меган и Гарри, учитывая, что произошло в королевской семье за последние пару лет.
Последний раз принц Гарри был в Лондоне летом, когда вместе с принцем Уильямом открывал новую статую принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце.
До этого герцог Сассекский присоединился к другим членам королевской семьи на похоронах принца Филиппа в апреле. Меган Маркл не посещала Великобританию после переезда в США в марте 2020 года.
Ранее принца Гарри и Меган Маркл освистали на церемонии награждения телевизионной премии. Это случилось из-за скандального интервью пары с Опрой Уинфри.
7 марта в эфире американского телеканала CBS вышло большое интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое шокировало многих. Ведущей Опре Уинфри пара откровенно рассказала о жизни в королевской семье, переезде, детях и прочем.
Есть ли шанс на примирение королевской семьи и Меган Маркл – смотрите в сюжете:
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