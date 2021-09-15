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Без официальных приемов: Меган и Гарри встретятся с Елизаветой II в частном порядке

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
15 сентября, 06:30
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Королевский эксперт заявляет, что герцоги Сассекские встретятся с Ее Величеством на "частном семейном собрании" и не будут участвовать в официальном саммите с советниками дворца
Єлизавета II зустрінеться з принцом Гаррі і Меган Маркл без сторонніх осіб
Єлизавета II зустрінеться з принцом Гаррі і Меган Маркл без сторонніх осіб / Фото: Getty Images

Меган Маркл и Гарри навестят королеву "в частном порядке". Об этом в беседе с Palace Confidential рассказала королевский эксперт Ребекка Инглиш:

Встреча с семьей очень отличается от встречи на высшем уровне... Если они (Меган и Гарри – ред.) приедут навестить королеву, это будет частная встреча.

Ребекка Инглиш добавила, что это будет не легко как для Ее Величества, так и для Меган и Гарри, учитывая, что произошло в королевской семье за последние пару лет.

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Меган Маркл и принц Гарри собираются приехать в Лондон осенью
Меган Маркл и принц Гарри собираются приехать в Лондон осенью / Фото: Getty Images

Последний раз принц Гарри был в Лондоне летом, когда вместе с принцем Уильямом открывал новую статую принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце.

До этого герцог Сассекский присоединился к другим членам королевской семьи на похоронах принца Филиппа в апреле. Меган Маркл не посещала Великобританию после переезда в США в марте 2020 года.

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Ранее принца Гарри и Меган Маркл освистали на церемонии награждения телевизионной премии. Это случилось из-за скандального интервью пары с Опрой Уинфри.

7 марта в эфире американского телеканала CBS вышло большое интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое шокировало многих. Ведущей Опре Уинфри пара откровенно рассказала о жизни в королевской семье, переезде, детях и прочем.

Есть ли шанс на примирение королевской семьи и Меган Маркл – смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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