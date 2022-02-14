Дворец обнародовал архивное фото молодой королевы Елизаветы II из 40-х

Королевская семья также поделилась снимками дедушки Елизаветы – Георга V

Как Елизавета II выглядела в молодости - фото / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Недавно Ее Величество праздновала 70-летие своего правления на престоле. Накануне важной даты Елизавета II выступила перед публикой и официально заявила о своем желании наградить Камиллу титулом королевы-консорта.

Британская королева отметила, что "когда придет время", ее сын Чарльз станет королем. Елизавета также выразила надежду, что ему будет оказана "такая же поддержка, как и ей".

Реклама

Тем временем в официальном Instgaram-профиле дворца вспомнили некоторые моменты из жизни королевской семьи. На опубликованных архивных снимках можно увидеть молодую Елизавету и ее сестру Маргарет.

В 1940 году королева — тогда принцесса Елизавета — разговаривала с детьми Содружества во время передачи BBC Children's Hour вместе с сестрой Маргарет, заверяя детей, многих из которых эвакуировали, что все будет хорошо, – говорится в подписи к снимку.

Елизавета II с сестрой Маргарет / Фото: instagram.com/theroyalfamily

На другом фото, сделанном в 21-й день рождения Елизаветы, она сидит за столом и также делает заявление по радио.

Реклама

Как Елизавета II выглядела в 21 год / Фото: instagram.com/theroyalfamily

А на этом черно-белом кадре – дедушка Елизаветы II – король Георг V.

Дедушка Елизаветы II король Георг V / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Реклама

Фотография сопровождалась сообщением: "В 1932 году король Георг V говорил по беспроводной связи с Империей из Сандрингема в первой в истории рождественской трансляции".

Смотрите, как сейчас выглядит 95-летняя королева Великобритании, которая все реже выходит в свет.