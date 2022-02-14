Палац оприлюднив архівну світлину молодої королеви Єлизавети II із 40-х

Королівська сім'я також поділилася знімками дідуся Єлизавети – Георга V

Як Єлизавета II виглядала в молодості / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Нещодавно Її Величність святкувала 70-річчя свого правління на престолі. Напередодні важливої дати Єлизавета II виступила перед публікою і офіційно зголосилася нагородити Каміллу титулом королеви-консорту.

Британська королева зазначила, що "коли настане час", її син Чарльз стане королем. Єлизавета також висловила надію, що йому буде надана "така сама підтримка, як і їй".

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Тим часом в офіційному Instgaram-профілі палацу згадали деякі моменти із життя королівської сім'ї. На опублікованих архівних світлинах можна побачити молоду Єлизавету та її сестру Маргарет.

У 1940 році королева – тоді принцеса Єлизавета – розмовляла з дітьми Співдружності під час передачі BBC Children's Hour разом із сестрою Маргарет, запевняючи дітей, багатьох з яких евакуювали, що все буде добре, – йдеться у підписі до знімку.

Єлизавета II із сестрою Маргарет / Фото: instagram.com/theroyalfamily

На іншій світлині, зробленій в 21 день народження Єлизавети, вона сидить за столом і також робить заяву по радіо.

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Як Єлизавета II виглядала у 21 рік / Фото: instagram.com/theroyalfamily

А на цьому чорно-білому кадрі – дідусь Єлизавети II – король Георг V.

Дідусь Єлизавети II король Георг V / Фото: instagram.com/theroyalfamily

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Світлина супроводжувалася повідомленням: "У 1932 році король Георг V говорив по бездротовому зв'язку з Імперією із Сандрінгема у першій в історії різдвяній трансляції".

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