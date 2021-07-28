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Экс-супруга дяди принца Уильяма пожаловалась, что он не пригласил ее на свою свадьбу: Не была этого достойна

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
28 июля, 14:00
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Сара Фергюсон – бывшая жена принца Эндрю, мать принцесс Евгении и Беатрисы, которые приходятся принцу Уильяму двоюродными сестрами. Сара и Эндрю расстались в 1992 году
Сара Фергюсон не была приглашена на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Сара Фергюсон не была приглашена на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон / Фото: instagram.com/princesseugenie, instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Торжественная церемония бракосочетания Уильма и Кейт прошла в 2011 году. На тот момент Сара и Эндрю были официально разведены в течение 15 лет.

По какой причине принц Уильям решил не приглашать на свадьбу мать своих двоюродных сестер – неизвестно. Однако у Сары есть своя версия: она просто "не была этого достойна". Об этом Фергюсон рассказала в интервью изданию Town&Contry.

Я не думала, что была достойна пойти на их свадьбу. На самом деле я тогда поехала в Таиланд, чтобы быть подальше от всего этого и попытаться восстановиться, – рассказала Сара.

Сара Фергюсон в молодости со своими дочками – принцессами Беатрис и Евгенией
Сара Фергюсон в молодости со своими дочками – принцессами Беатрис и Евгенией / Фото: instagram.com/princesseugenie

А вот принц Гарри оказался более вежливым – он пригласил Сару на свою свадьбу в 2018 году. После развода с принцем Эндрю Саре разрешили оставить статус "герцогини Йоркской". Примечательно, что Фергюсон выпустила несколько книг, в которых раскрыла не самые приятные факты о членах королевской семьи.

Сару Фергюсон, как и Меган Маркл, когда-то тоже считали "угрозой" королевской семье – ведь благодаря ее мемуарам, мир узнал, что британских монархов тоже есть множество скелетов в шкафу.

Ране мы сообщали, что Меган Маркл и принца Гарри осудили за слишком дорогой дом в США.

Смотрите видеосюжет о том, как принц Гарри расплатился с королевской семьей:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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