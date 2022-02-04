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Гол от герцогини: Кейт Миддлтон сменила платье на спортивный костюм и сыграла в регби

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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4 февраля, 13:31
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Герцогиня Кембриджская, не теряя элегантности и женственности, снова продемонстрировала свою физическую форму на поле для занятий регби
Кейт Миддлтон сыграла в регби
Кейт Миддлтон сыграла в регби / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Кейт Миддлтон недавно заняла прежний пост принца Гарри и стала покровителем Футбольной лиги регби и Союза регби Англии.

Во время своего официального визита герцогиня Кембриджская тоже вышла на поле, чтобы сыграть в игру. Фотографиями с тренировки на стадионе поделились на официальной странице королевской семьи в Instagram.

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Кейт Миддлтон сыграла в регби
Кейт Миддлтон сыграла в регби / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Известно, что Кейт – ярая любительница регби. Вместе со своей сестрой Пиппой она занималась этим видом спорта в юности, а сейчас активно следит за достижениями английской команды.

Кейт Миддлтон давняя поклонница регби
Кейт Миддлтон давняя поклонница регби / Фото: instagram.com/theroyalfamily

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Судя по восторженным возгласам и лицам на фотографиях, супруге принца Уильяма удалось заработать очки победы своей команде.

Герцогиня Кембриджская во время тренировки по регби
Герцогиня Кембриджская во время тренировки по регби / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Фантастическая встреча с игроками, персоналом и судьями, представляющими спорт на самом высоком уровне, – написала герцогиня на своей странице в соцсетях.

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Кроме тренировки герцогиня также пообщалась с членами команды, а также обсудила детали проведения Чемпионата мира по регби среди женщин, который пройдет в Новой Зеландии.

Напомним, ранее стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильм покинут Лондон.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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