Гол от герцогини: Кейт Миддлтон сменила платье на спортивный костюм и сыграла в регби

Герцогиня Кембриджская, не теряя элегантности и женственности, снова продемонстрировала свою физическую форму на поле для занятий регби

Кейт Миддлтон сыграла в регби / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Кейт Миддлтон недавно заняла прежний пост принца Гарри и стала покровителем Футбольной лиги регби и Союза регби Англии.

Во время своего официального визита герцогиня Кембриджская тоже вышла на поле, чтобы сыграть в игру. Фотографиями с тренировки на стадионе поделились на официальной странице королевской семьи в Instagram.

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Кейт Миддлтон сыграла в регби / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Известно, что Кейт – ярая любительница регби. Вместе со своей сестрой Пиппой она занималась этим видом спорта в юности, а сейчас активно следит за достижениями английской команды.

Кейт Миддлтон давняя поклонница регби / Фото: instagram.com/theroyalfamily

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Судя по восторженным возгласам и лицам на фотографиях, супруге принца Уильяма удалось заработать очки победы своей команде.

Герцогиня Кембриджская во время тренировки по регби / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Фантастическая встреча с игроками, персоналом и судьями, представляющими спорт на самом высоком уровне, – написала герцогиня на своей странице в соцсетях.

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Кроме тренировки герцогиня также пообщалась с членами команды, а также обсудила детали проведения Чемпионата мира по регби среди женщин, который пройдет в Новой Зеландии.

Напомним, ранее стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильм покинут Лондон.