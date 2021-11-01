Кейт и Уильям в Шотландии: герцогиня очаровала стильным луком на встрече со скаутами (фото)

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Глазго на конференцию по климату COP26. В рамках визита встретились со скаутами в Alexandra Park

Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли в Шотландию на конференцию Cop26 / Фото: Getty Images

На встрече с Cub и Beaver Scouts Кейт Миддлтон появилась одетой в черные джинсы, черную рубашку-поло, зеленый жилет цвета хаки, свою любимую пару ботинок See by Chloe за 250 фунтов стерлингов и с полосатым галстуком.

Ее супруг принц Уильям был одет в синие брюки, голубую рубашку и темно-синий джемпер с брошью.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон в спортивном центре Alexandra Park / Фото: Getty Images

Кейт и Уильям прибыли в Глазго на конференцию COP26, посвященную проблеме изменения климата. В Шотландию также выехали принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла.

74-летняя Камилла в первый день конференции появилась на публике в изумрудном костюме и черном жакете, а принц Чарльз – в синем костюме в тонкую полоску.

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Принц Чарльз и Камилла Корнуольская прибыли на саммит ООН по климату COP26 в Глазго / Фото: Getty Images

На саммите ООН по климату в Глазго собрались лидеры со всего мира, чтобы обсудить решение проблемы глобального потепления.

Елизавета II осталась в Виндзорском замке, так как врачи порекомендовали ей отказаться от посещения публичных мероприятий из-за состояния здоровья.

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