Какие милые! Брат принцессы Дианы поделился редким детским фото с сестрами

Чарльз Спенсер не часто радует фанатов архивными семейными снимками, но на днях он сделал исключение

Чарльз Спенсер показал архивный кадр / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Младший брат Ле Ди, которая носила на руке двое часов, опубликовал в соцсети архивное фото с сестрами и родителями.

В Instagram 57-летний Чарльз поделился фото вырезки из старой газеты, где был напечатан черно-белый кадр семьи Спенсер.

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Снимок из семейной жизни 1966 года, – лаконично подписал фото 9-й граф Спенсер, добавив хэштег, смешно описывающий кадр – #terribletwos (ужасная двойка).

На момент съемки будущей принцессе Уэльской было всего пять лет. В кадре она сидит за рулем игрушечного автомобиля. В то же время, ее двухлетний брат засыпает песком капот машинки. За этим всем радостно наблюдают их родители – лорд и виконтеса Олторпы, а также две старшие сестры – 11-летняя Сара и девятилетняя Джейн.

Кратко о Чарльзе Спенсере

Отметим, что в последние годы Чарльз Спенсер активно занимается меценатской деятельностью, также пишет книги и мемуары. Кстати, когда Диана еще была жива, Чарльз работал журналистом и телеведущим.

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Чарльз трижды был женат, у него есть пять дочерей и двое сыновей. Известно, что старшая дочь графа – леди Китти Спенсер строит карьеру модели и в 2021 году она вышла замуж за миллионера Майкла Льюиса, а также приняла иудаизм. Другие наследники брата Дианы избегают публичности.

Кстати, свою младшую дочь Спенсер назвал в честь покойной сестры принцессы Дианы.

Ранее в Сети появились редкие кадры, где Леди Ди учит манерам маленького принца Гарри.