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Які милі! Брат принцеси Діани поділився рідкісним дитячим фото з сестрами

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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29 квітня, 18:46
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Чарльз Спенсер не часто радує фанатів архівними сімейними знімками, але днями він зробив виключення
Чарльз Спенсер показав архівний кадр
Чарльз Спенсер показав архівний кадр / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Молодший брат Ле Ді, яка носила на руці два годинники, опублікував у соцмережі архівну світлину з сестрами та батьками.

У Instagram 57-річний Чарльз поділився фото вирізки зі старої газети, де було надруковано чорно-білий кадр сім'ї Спенсер.

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Знімок із сімейного життя 1966 року, – лаконічно підписав фото 9-й граф Спенсер, додавши хештег, який смішно описував кадр – #terribletwos (жахлива двійка).

На момент зйомки майбутній принцесі Уельській було лише п'ять років. У кадрі вона сидить за кермом іграшкового автомобіля. Водночас її дворічний брат засипає піском капот машинки. За цим всім радісно спостерігають їхні батьки – лорд та віконтеса Олторпи, а також дві старші сестри – 11-річна Сара та дев'ятирічна Джейн.

Коротко про Чарльза Спенсера

Зазначимо, що останніми роками Чарльз Спенсер активно займається меценатською діяльністю, також він пише книги та мемуари. До речі, коли Діана ще була жива, Чарльз працював журналістом та телеведучим.

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Чарльз тричі був одружений, у нього є п'ять дочок та двоє синів. Відомо, що старша дочка графа – леді Кітті Спенсер будує кар'єру моделі і у 2021 році вона вийшла заміж за мільйонера Майклом Льюїсом та прийняла іудаїзм. Інші спадкоємці брата Діани уникають публічності.

До речі, свою наймолодшу доньку Спенсер назвав на честь покійної сестри принцеси Діани.

Раніше у Мережі з'явились рідкісні кадри, де Леді Ді вчить манер маленького принца Гаррі.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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