Разоблачение принцессы Дианы – зачем Леди Ди носила на руке двое часов

Уже почти 25 лет прошло со дня смерти легендарной принцессы Дианы, которая определенно оставила свой след в истории. Мисс Спенсер запомнили бунтаркой, иконой стиля и просто королевой людских сердец!
При жизни принцесса Диана была "фавориткой папарацци". Ее фото любили публиковать газеты, о ней любили говорить и обсуждать. И даже после смерти принцесса Уэльская остается в центре внимания!
Неоднократно мы слышали, что Леди Ди была той еще бунтаркой – она не очень подчинялась королевским обычаям и часто шла наперекор, в частности это касается нарядов и аксессуаров.
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Недавно внимание публики привлекло фото 1981 года, где на одной руке Леди Ди был металлический браслет, а на другой – сразу двое наручных часов. Фотографии была сделана незадолго до свадьбы с принцем Чарльзом, и они моментально разлетелись по СМИ.
Сразу у многих возник вопрос: "Зачем она носила две часов на одной руке?" Как выяснилось, одни часы — с золотым ремешком — принадлежали самой принцессе Диане, а другие — с толстым коричневым кожаным ремешком — принцу Чарльзу.
Мисс Спенсер надевала часы жениха как талисман, чтобы пожелать ему удачи в турнире по поло.
Такой жесть принцессы Уэльской сравнили со средневековой традицией, когда рыцарь привязывал дамский платок к своему шлему как талисман удачи.
Кстати, это был не единственный раз, когда Диана демонстрировала свое отношение к близкому человеку с помощью одежды или аксессуаров. Как известно, в день свадьбы принцесса отказалась надеть тиару, которую ей дала королева. Зато она выбрала украшение, принадлежавшее ее семье много лет. Таким образом, мисс Спенсер показала, что верна традициям своей семьи.
Ну и конечно же мы вспомним легендарное "Платье мести", которое Диана надела после новости об измене мужа. Принцесса дала понять таким жестом, что не только свою любовь можно выразить без слов, но и пренебрежение.
Напомним, в 2021 году вышел фильм о принцессе Диане "Спенсер: тайна принцессы Дианы", который раскритиковали не только эксперты, но и зрители.