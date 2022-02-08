Разоблачение принцессы Дианы – зачем Леди Ди носила на руке двое часов

Несколько лет назад СМИ обратили внимание на архивное фото Ле Ди 1981 года и заметили там кое-что странное

Стало известно, почему до свадьбы принцесса Диана носила на руке двое часов. / Фото: Getty Images

Уже почти 25 лет прошло со дня смерти легендарной принцессы Дианы, которая определенно оставила свой след в истории. Мисс Спенсер запомнили бунтаркой, иконой стиля и просто королевой людских сердец!

При жизни принцесса Диана была "фавориткой папарацци". Ее фото любили публиковать газеты, о ней любили говорить и обсуждать. И даже после смерти принцесса Уэльская остается в центре внимания!

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Неоднократно мы слышали, что Леди Ди была той еще бунтаркой – она не очень подчинялась королевским обычаям и часто шла наперекор, в частности это касается нарядов и аксессуаров.

Недавно внимание публики привлекло фото 1981 года, где на одной руке Леди Ди был металлический браслет, а на другой – сразу двое наручных часов. Фотографии была сделана незадолго до свадьбы с принцем Чарльзом, и они моментально разлетелись по СМИ.

Принцесса Диана и принц Чарльз. / Фото: Getty Images

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Сразу у многих возник вопрос: "Зачем она носила две часов на одной руке?" Как выяснилось, одни часы — с золотым ремешком — принадлежали самой принцессе Диане, а другие — с толстым коричневым кожаным ремешком — принцу Чарльзу.

Мисс Спенсер надевала часы жениха как талисман, чтобы пожелать ему удачи в турнире по поло.

Леди Ди / Фото: Getty Images

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Такой жесть принцессы Уэльской сравнили со средневековой традицией, когда рыцарь привязывал дамский платок к своему шлему как талисман удачи.

Кстати, это был не единственный раз, когда Диана демонстрировала свое отношение к близкому человеку с помощью одежды или аксессуаров. Как известно, в день свадьбы принцесса отказалась надеть тиару, которую ей дала королева. Зато она выбрала украшение, принадлежавшее ее семье много лет. Таким образом, мисс Спенсер показала, что верна традициям своей семьи.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Getty Images

Ну и конечно же мы вспомним легендарное "Платье мести", которое Диана надела после новости об измене мужа. Принцесса дала понять таким жестом, что не только свою любовь можно выразить без слов, но и пренебрежение.

Напомним, в 2021 году вышел фильм о принцессе Диане "Спенсер: тайна принцессы Дианы", который раскритиковали не только эксперты, но и зрители.